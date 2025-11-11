Esta es la fecha para comprar tus entradas a Viva Suecia en Icónica Santa Lucia Fest

La Plaza de España de Sevilla se prepara para vivir una noche inolvidable con la fuerza emocional y sonora de Viva Suecia, la banda referente del rock alternativo nacional, que presentará su nueva gira Hecho en Tiempos de Paz dentro del Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026. Las entradas estarán disponibles a partir del jueves 13 de noviembre a las 13:00 horas en www.iconicafest.com.

Viva Suecia, el nuevo gran nombre del Icónica Santalucía Sevilla Fest

El Icónica Santalucía Sevilla Fest suma un nuevo gran nombre nacional a su cartel 2026: Viva Suecia, una de las formaciones más importantes del panorama independiente español, actuará el 7 de junio en la Plaza de España de Sevilla, dentro de la programación de su sexta edición.

La banda murciana, formada por Rafa Val (voz y guitarra), Alberto Cantúa (guitarra), Jess Fabric (bajo) y Fernando Campillo (batería), inicia una nueva etapa con Hecho en Tiempos de Paz, su último álbum y la gira más ambiciosa de su carrera. Un tour que los llevará a recintos de gran formato en ciudades como Sevilla, Alicante, Pamplona o Toledo, confirmando la fidelidad de un público que agotó en minutos las primeras fechas anunciadas.

Una gira que confirma su gran momento

El anuncio de su concierto en Icónica Santalucía Sevilla Fest marca un nuevo capítulo en esta etapa de crecimiento. Tras años de éxito constante, festivales multitudinarios y giras sold out, Viva Suecia confirma que ha llegado el momento de afrontar el reto de los grandes recintos.

El tour arrancó el 31 de octubre en Madrid con la primera de las dos fechas agotadas en el Movistar Arena (la segunda será en marzo de 2026) y continuará por ciudades como Valencia, Bilbao, Zaragoza, Granada o Murcia durante el próximo año.

El inicio de la gira confirma el excelente momento que atraviesa la banda: los dos conciertos en Madrid se agotaron en apenas 48 horas, mientras que la preventa en Murcia se completó en solo una hora.

“Hecho en tiempos de paz”, su nuevo estallido creativo

El 10 de octubre, Viva Suecia lanzó su nuevo disco, Hecho en tiempos de paz, un trabajo que llega como un estallido creativo: un canto al cambio, a la búsqueda de la paz y a la intensidad emocional llevada al límite. Cada tema confirma que la banda se encuentra en uno de sus momentos más sólidos y trascendentes, lista para convertir su gira en uno de los grandes acontecimientos musicales de 2025–2026.

El próximo 7 de junio, la Plaza de España de Sevilla vibrará con la potencia y la sensibilidad de una banda que vive su mejor momento y promete una noche inolvidable en el Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026.