'Las bandas sonoras de nuestras vidas' como final de película para el Festival de Cine Europeo de Sevilla

El Festival de Cine de Sevilla se despide a lo grande. El 15 de noviembre, a las 20:00h, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) se convierte en maestra de ceremonias en el Cartuja Center con un concierto-homenaje al cine español. Bajo la batuta de Lucas Macías y con la participación del Coro de la Asociación Musical CÓDICE, el programa recorre las bandas sonoras que han marcado generaciones.

¿Qué vas a ver (y escuchar)? Un tributo al patrimonio sonoro del cine español

"España es...¡de cine!, es toda una declaración de amor a las partituras que han creado nuestra memoria audiovisual.

Desde 'Bienvenido Mr. Marshall', 'El hombre y la Tierra' o "Lo Imposible", este espectáculo no solo invita a disfrutar de estas piezas, sino a redescubrir todos los matices que trascienden de la pantalla y que suelen quedar en segundo plano. La esencia sonora del cine español en formato de gran concierto.

El repertorio reúne fragmentos de películas como "Lo imposible", "La piel que habito" o "Los últimos de Filipinas", y sintonías de series míticas como "Verano Azul", "El hombre y la tierra" o "Anillos de oro".

Escucharlas en versión sinfónica, con los músicos e instrumentos de la ROSS y el apoyo del coro, multiplica la emoción y promete generar vellos de punta entre los asistentes.

Fecha, lugar y compositores

En este viaje aparecen compositores como Antón García, Carmelo Bernaola, Gerardo Gombau, Fernando Velázquez, Manuel Parada, Jesús García-Leoz, Juan Solano o Alberto Iglesias, entre otros. Nombres propios del séptimo arte, cuya música teje todo un mapa de recuerdos compartidos de abuelos a nietos.

La cita es el 15 de noviembre en el Auditorio Cartuja Center (Sevilla), a las 20:00. Dirige Lucas Macías, director titular de la ROSS, con el Coro de la Asociación Musical CÓDICE bajo la dirección de Esther Sanzo. Es un cierre oficial en colaboración con el Festival de Sevilla, pensado como broche de oro de su 22ª edición.

¿Por qué no te lo puedes perder?

Porque revivir el cine sin pantallas es posible. "España es… ¡de cine!" propone apartar la imagen para poder disfrutar de todos los detalles que quizá de otra forma hubieran pasado desapercibidos.

Porque la ROSS conoce y respeta este repertorio. Su sonido sinfónico, sumado al color del Coro CÓDICE, crea una experiencia envolvente para el asistente que mezcla nostalgia y emoción. Hasta el propio Festival de Cine presenta esta cita como un tributo al talento musical del audiovisual español.

Porque es un programa para todos. Da igual si eres cinéfilo, melómano o vienes por curiosidad. Reconocerás melodías, descubrirás otras y saldrás con la sensación de haber vivido muchas películas en una sola noche. En el menú conviven clásicos televisivos y éxitos de taquilla recientes, para un viaje sonoro tan diverso como cercano.

Sevilla ha sido —y es— un referente audiovisual, escenario y espectadora de grandes historias. Con esta clausura, el Festival subraya la necesidad de unir música, cine y ciudad en una sola experiencia, con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla como anfitriona.

Una temporada para vivirla entera

La clausura del Festival es solo el principio de un viaje mayor. La ROSS encara una temporada 2025/26 ambiciosa y abierta, con 15 programas sinfónicos bajo la titularidad de Lucas Macías, que vertebran el curso en torno a tres sinfonías de Mahler (2ª, 5ª y 6ª) y un menú que va de Mozart y Beethoven a Ravel, Strauss, Rachmáninov o Falla, con la soprano Chen Reiss como Artista en Residencia y grandes invitados como Michel Plasson, Shi-Yeon Sung o Marc Albrecht. Una temporada pensada para escuchar grandes páginas y también para descubrir autores de hoy.

Más allá del abono, el ciclo Feeling ROSS expande la experiencia: cine con orquesta en directo (Carmen de Lubitsch, Jurassic Park), propuestas de gran formato (Reza Sevilla) y cruces populares como Camilo Sesto sinfónico con Dani Diges y culmina con un Concierto Participativo que convierte al público en protagonista. En paralelo, la Música de Cámara (12 domingos en el Espacio Turina) y los Didácticos y Familiares acercan el sinfonismo a barrios, escuelas y nuevas generaciones. Es la ROSS como proyecto de ciudad: excelencia artística, apertura y comunidad.

La banda sonora de nuestras vidas continúa toda la temporada… en directo, en Sevilla, con la ROSS.