Europa a través de la música: el Maestranza se rinde a la música de la Chamber Orchestra con Antonio Pappano a la batuta

El talento joven, la excelencia orquestral y una dirección magistral se unirán el próximo domingo 16 de noviembre a las 19 horas, en el Teatro de la Maestranza con un concierto extraordinario. Nuevas postales de la vieja Europa invita al público a recorrer Europa a través de la música.

Una de las artistas más destacadas de su generación, la violinista María Dueñas, será la invitada que interpretará la Sinfonía Española de Édouard Lalo, con la que encarna la España idealizada que fascinó a los compositores franceses del siglo XIX.

Con tan solo 14 años María ganó su primera competición internacional, y con 18 le otorgaron el primer movimiento de la Sinfonía española de Édouard Lalo, que cuenta con una parte solista terriblemente exigente. Actualmente, la violinista granadina se ha consolidado como un talento excepcional en el mundo de la música clásica, y por ello ha sido reconocida por el Festival de Música de Rheingau, BBC Radio 3 y el Premio Princesa de Girona de Artes y Letras.

Reconocida por su sonido refinado y su versatilidad, la COE es una de las formaciones más respetadas en el panorama sinfónico mundial. Fundada en 1981 por un grupo de jóvenes músicos cuenta actualmente con 60 miembros, muchos de ellos con carreras como solistas. Con más de 250 obras en su discografía, los CDs de la COE han recibido varios premios internacionales, incluidos dos Grammys y tres premios Gramophone a la Grabación del Año.

Además, en 2009 se creó la Academia COE con el fin de ofrecer a un grupo selecto de estudiantes excepcionales la oportunidad de formarse con los primeros violines y principales músicos de la COE y, lo más importante, brindarles la experiencia de viajar en gira junto con la orquesta.

El maestro Sir Antonio Pappano, director laureado de la Royal Opera House y director titular de la London Symphony Orchestra, es una de las figuras más admiradas del mundo musical. Como pianista, Sir Antonio Pappano acompaña a cantantes como Joyce DiDonato e Ian Bostridge. Ha colaborado en grabaciones con Plácido Domingo, Anna Netrebko y Beatrice Rana.