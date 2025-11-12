Generación del 27: El Museo de Huelva abrirá sus puertas el 5 de diciembre al legado de José Caballero

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha anunciado que el legado de José Caballero recalará en el Museo de Huelva a partir del próximo 5 de diciembre con la exposición Algo camina hacia el infinito. La muestra reunirá un total de 50 obras para indagar en la vinculación del artista con su ciudad natal, en las claves creativas de su producción y en la amistad que mantuvo con poetas como Federico García Lorca y Pablo Neruda.

"Esta exposición de José Caballero es la constatación del regreso del legado del pintor a Huelva, tal como era su deseo, y el inicio de las actividades conmemorativas en torno al centenario de la Generación del 27", señaló la consejera durante su visita al museo, acompañada por la alcaldesa Pilar Miranda. En la cita, Del Pozo supervisó las primeras obras de la muestra, concebida por Raúl Estevés, secretario de la Fundación Caballero-Thomás de Carranza y experto en la obra del artista.

La exposición ocupará el vestíbulo y la planta baja del museo, tomando como punto de partida el último lienzo que pintó José Caballero, titulado Algo camina hacia el infinito. "Dicha obra es la prueba del inquebrantable compromiso del artista con la pintura, pues ya en 1990, fatalmente enfermo, realizó una primera versión del cuadro que, al no quedar satisfecho, decidió hacerlo de nuevo en mayores dimensiones", explicó Del Pozo.

Visita de la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, al Museo de Huelva donde se prepara la exposición 'Algo camina hacia el infinito', que marca la llegada de los fondos de José Caballero a Huelva. / El Correo

La muestra reunirá 26 lienzos y 24 obras no enmarcadas -dibujos, carteles y distintos fondos del archivo personal- a modo de "carta de presentación del legado de José Caballero". La consejera subrayó que "se trata de un reencuentro, de una vuelta a casa que debe ser motivo de orgullo para los onubenses y todos los andaluces, además de un gran revulsivo cultural para Huelva".

Del Pozo añadió que "José Caballero generará una corriente de renovación en Huelva, dado el impacto cultural que supondrá exhibir el legado generosamente ofrecido por la Fundación Caballero-Thomás de Carranza en un edificio como el Banco de España, localizado en pleno centro de la ciudad, podrá crear sinergias con la ciudadanía y con otros agentes culturales, económicos y sociales de Huelva"

"El edificio de Banco de España quedará marcado por José Caballero. Gracias a la diversidad de la colección, a la gran riqueza y variedad de su obra, estos fondos no sólo formarán parte de la exposición permanente, sino que se expandirán, permearán todos los rincones del edificio y de sus servicios, como la biblioteca, el archivo, los espacios audiovisuales y los de descanso a través de su mobiliario", remarcó la consejera.

El legado de José Caballero (Huelva, 1913 – Madrid, 1991) incluye bienes culturales muebles en diferentes soportes -pintura, dibujo y obra gráfica- así como bienes documentales de gran relevancia, incluyendo biblioteca, hemeroteca, archivo fotográfico y epistolario. Según Del Pozo, estos materiales ponen en contexto su obra artística y evidencian la profunda relación de amistad e interacciones creativas de Caballero con artistas e intelectuales como Pablo Picasso, Rafael Alberti, Federico García Lorca o Pablo Neruda.

Con la llegada del legado, Huelva no solo recibe una colección de gran valor artístico, sino que celebra la vuelta a casa de uno de sus artistas más universales, marcando un hito cultural que promete revitalizar la vida artística y social de la ciudad.