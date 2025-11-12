'Pendaripén' y la histórica persecución contra los gitanos: "La legislación española es la mayor prueba"

Pendaripén quiere decir historia en romaní. Pero hasta ahora el pueblo gitano no ha contado su historia que está documentada en España desde 1425, cuando el rey Alfonso V de Aragón concedió un salvoconducto a Don Juan de Egipto Menor. "La historia del pueblo gitano no está ni mal ni bien contada, es que directamente no se ha contado”. Con esta afirmación resume la guionista Eva Montoya la razón de ser del documental dirigido por Alfonso Sánchez que se presenta en el Festival de Cine Europeo de Sevilla este jueves en el cine Cervantes.

La película nace con una intención clara: que el pueblo gitano cuente su propia historia, desde su mirada y su experiencia, tras más de seis siglos de silencios y tergiversaciones. "Descubrir la historia del pueblo gitano es dimensionar la arquitectura del racismo", se le escucha decir a Lolita, narradora de este documental, una mujer gitana que "representa el orgullo de pertenecer al pueblo gitano, es una mujer valiente que nunca se ha callado ante la injusticia".

Todo comenzó, explica Sánchez, cuando la productora Enciende TV empezó a investigar para otro proyecto. "Nos dimos cuenta de que no había referencias audiovisuales sobre la historia del pueblo gitano, ni documentales, ni materiales visuales. Nos encontramos con una cantidad de sucesos y procesos históricos brutales que no se habían narrado. Entonces pensamos: ¿por qué no hacerlo?", recuerda. Pero surgió una pregunta ética inevitable: "Yo soy payo -dice el director-. ¿Cómo voy a contar yo la historia del pueblo gitano? Y fue ahí cuando Agus Jiménez, productora de la película, dio hizo lo que los buenos productores hacen, tener buenas ideas: 'Vamos a hacerlo bien, que lo cuenten gitanos y gitanas, también detrás de la cámara'.

Esa fue la clave. Pendaripén está escrito por Eva Montoya, guionista gitana, y montado por Pablo Vega, también realizador gitano y activista. El equipo técnico y creativo se construyó, en gran parte, desde dentro de la comunidad, algo que para Montoya no solo era una cuestión de representación, sino de justicia histórica: "Siempre han sido otros quienes han contado nuestra historia. Era el momento de hacerlo nosotros, con rigor y con voz propia. Es importante que las minorías podamos contar nuestra historia, porque no es que no tengamos voz, es que no hemos tenido altavoz".

Huir de la folclorización de lo gitano

Desde el inicio, el documental huye del folclore. Ni el cante ni el baile ocupan el centro. Sánchez lo explica así: "Queríamos apartarnos de esa mirada reduccionista que folcloriza al pueblo gitano. De hecho, al final del documental nos hemos dado cuenta de la losa que ha supuesto a lo largo de la historia la folclorización del pueblo gitano. No queríamos un retrato de tópicos, sino un relato histórico y político". Para ello, el equipo contactó con voces autorizadas del mundo académico y social gitano: abogados, historiadores, antropólogos, periodistas, artistas y activistas. "El asesor histórico, Rafael Buhigas, fue una pieza fundamental. Todo el trabajo se ha hecho con fuentes gitanas, tanto humanas como documentales", apunta Montoya.

Uno de los hallazgos más potentes del proyecto se encuentra precisamente en el relato histórico. ¿Cuál ha sido la gran fuente documental y archivística para poner en pie la historia del pueblo gitano en nuestro país? Montoya responde aquí rotunda: "La legislación española es la mayor prueba de persecución al pueblo gitano a lo largo de la historia". Se refiere a las llamadas pragmáticas antigitanas, cerca de 250 leyes promulgadas desde el siglo XV hasta el XX que buscaban literalmente "extirpar" la identidad gitana. Como recuerda la guionista, "había edictos que separaban a los niños de sus familias para impedir que aprendieran su lengua. Es una estrategia que se repite en todos los procesos de exterminio cultural".

La Guardia Civil tenía en su estatutos fundacionales la especial vigilancia al pueblo gitano

El documental revela además hechos apenas conocidos, como el papel de la Guardia Civil en la vigilancia y represión del pueblo gitano. "En los estatutos fundacionales del cuerpo, en el siglo XIX, ya se especificaba la vigilancia especial sobre los gitanos. Esos artículos no se derogaron hasta 1978”, señala Sánchez. "Durante el franquismo, además, las familias gitanas eran marcadas con una G en los expedientes de vivienda pública, una distinción que las relegaba sistemáticamente al último lugar”.

Imagen del domcumental 'Pendaripen'. / El Correo

Esa herencia de persecución legal y social tiene consecuencias que aún se sienten. "Hasta hace poco al pueblo gitano se le había retirado la presunción de inocencia, que es un valor fundamental en cualquier estado democrático", dice Montoya. "Y aunque ya no es una persecución institucional, el estigma sigue muy presente en la sociedad", reflexiona.

Sánchez coincide: "Solo hay que leer los comentarios en redes cuando se habla del tema. Siguen existiendo prejuicios profundamente arraigados. Este documental intenta abrir el debate y poner luz sobre las causas históricas de esa exclusión".

Relato de una exclusión sostenida

La guionista Eva Montoya subraya que la historia del pueblo gitano en España es un relato de exclusión sostenida y desconocimiento, incluso dentro de la propia comunidad. "A partir de 1499, con los estatutos de sangre, se expulsa al pueblo judío, y más tarde, en 1629, al morisco. Pero con el pueblo gitano la relación ha sido esquizofrénica: nunca se les expulsó del todo, pero se les persiguió continuamente”, explica.

Durante el descubrimiento de América, algunos gitanos participaron en las primeras expediciones coloniales, hasta que se prohibió su emigración a las colonias “para evitar que su mala semilla se extendiera”. Esa diáspora, señala Montoya, dio lugar a comunidades gitanas en América Latina, donde incluso la Constitución colombiana reconoce hoy al pueblo gitano como minoría étnica. "Hay gitanos hasta en China", apunta, "pero son historias ocultas que aún debemos investigar".

Imagen del domcumental 'Pendaripen'. / El Correo

Montoya denuncia también el desconocimiento histórico dentro del propio pueblo gitano: “Conservamos frases heredadas del trauma, como 'te voy a echar el ramal encima', sin saber que el ramal era la cuerda que encadenaba a los presos gitanos”. Esa falta de memoria, dice, dificulta la defensa frente al racismo: "Cuando no conoces tu historia, no puedes rebatir el estigma. Acabas creyendo que lo mereces, como ocurre en las víctimas de maltrato. Y eso te desarma".

Más allá de su recorrido por festivales -estrenado en el Seminci de Valladolid y premiado por el Gobierno de España-, el equipo aspira a que Pendaripén tenga una vida rica en las aulas, en las universidades y en los centros culturales. "Queremos que lo vea el mayor número posible de personas", dice Montoya. “Que sirva para abrir un debate, para tomar conciencia y responsabilidad sobre la situación actual del pueblo gitano.

Y luego están las lecciones personales que ya cada uno se lleva a casa tras este proyecto, como la lectura que hace Alfonso Sánchez, cuya madurez como directora da un salto enorme detrás de la cámara ante este Pendaripén: "He aprendido la dimensión real que tiene el pueblo gitano en la construcción de nuestra cultura y también de nuestros prejuicios. Entender eso es entendernos como sociedad. Y por eso este documental era necesario".