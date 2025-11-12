'Los pinceles de la baronesa': un documental en clave de cine negro sobre el arte de copiar

Un genio de la pintura entregado a la delincuencia, un poderoso anticuario, un poeta con grandes contactos y una trama de falsificaciones con epicentro en la Sevilla de los 60. Con estos ingredientes de novela negra, los directores Julio Muñoz, periodista, escritor y colaborador de El Correo de Andalucía, Mauricio Ángulo presentan Los pinceles de la baronesa, un documental que rescata la figura de Eduardo Olaya, alias La Baronesa, “uno de los mayores falsificadores de nuestra historia”. La película, producida por Womack Studios y Mandarina Producciones, se estrenó el pasado domingo 9 de noviembre en el Festival de Cine Europeo de Sevilla y sigue su recorrido certámenes cinematográficos de toda España tras el buen recibimiento que ha tenido en la capital andaluza.

Apodado La Baronesa por su condición de homosexual y por su talento para engatusar a la alta sociedad, Olaya protagonizó la llamada Operación Sevilla, una red de falsificación que puso en jaque al mercado del arte español de mediados del siglo XX. "Sevilla es una ciudad que mantiene su singularidad a pesar del turismo y la gentrificación, y esa identidad provoca hijos que tienen que ver con la picaresca, el ingenio, el hambre o la necesidad", explica Julio Muñoz. "El entorno como productor de un personaje como Olaya y del anticuario El Moro tenía que estar presente en la película", apuntan en la presentación que hace de este proyecto la productora.

Un momento del rodaje de 'Los pinceles de la baronesa' con Enrique Valdivieso frente a la cámara. / El Correo

El punto de partida del documental, recuerda Mauricio Ángulo, fue "el anuncio de la subasta de un ricordo de Murillo en la casa Christie’s de Nueva York". Aquella obra, San Francisco abrazando a Cristo en la Cruz, se retiró tras descubrirse que no era original, según alertó uno de los grandes conocedores de la obra de Murillo, el historiador Pablo Hereza. "Me parecía fascinante que hubiera aparecido de forma misteriosa un Murillo en un formato tan interesante", apunta Ángulo. "Mi pasión por el arte siempre estuvo más interesada en la obra que en la firma. Todo esto nos condujo a Olaya"-

En el filme participan voces tan diversas como el catedrático Enrique Valdivieso, fallecido trágicamente el pasado febrero, el productor Pive Amador, el periodista Félix Machuca, los galeristas Pepe Cobo y Juan Cruz, o la restauradora Rocío Bruquetas y Maite Béjar, entre otros. "Necesitábamos entrevistar a voces muy distintas, desde expertos implicados en la historia a personas que vivieron el contexto cultural o que conocieron a los protagonistas", señalan los directores sobre el trabajo de documentación.

Muñoz asume por primera vez la narración en primera persona. "El objetivo era hacer una historia documental clásica, con sus tres actos, pero introduciendo la figura de un protagonista que enganchase al espectador".

Enrique Olaya 'La Baronesa'. / El Correo

La música, firmada por Miguel Rivera (exlíder de Maga), acompaña el relato "bebiéndose del cine negro clásico, con Hitchcock, pero también con el Atraco a las tres de Forqué", combinando intriga y humor.

"Estamos orgullosos de contar desde nuestra tierra relatos de vocación universal, de hacer justicia histórica y reivindicar a Olaya", resume Muñoz. Y como apunta el productor Antonio Carreto, Los pinceles de la baronesa demuestra que “un gran relato local puede servir para indagar sobre un asunto universal: el de las falsificaciones”.