Regalamos dos entradas para que disfrutes de "Lo Imposible" o "Verano Azul" de la mano de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla

Participa en el sorteo de una entrada doble para asistir al "España es...¡de cine!". Un programa organizado por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla para el cierre de la 22 edición del Festival de Cine de Sevilla.

Una ocasión ideal para disfrutar de las grandes bandas sonoras de la industria audiovisual de la mano de compositores como Antón García, Carmelo Bernaola, Gerardo Gombau, Fernando Velázquez, Manuel Parada, Jesús García-Leoz, Juan Solano o Alberto Iglesias, entre otros. Nombres propios del séptimo arte, cuya música teje todo un mapa de recuerdos compartidos de abuelos a nietos.

La cita es el 15 de noviembre en el Auditorio Cartuja Center (Sevilla), a las 20:00. Dirige Lucas Macías, director titular de la ROSS, con el Coro de la Asociación Musical CÓDICE bajo la dirección de Esther Sanzo. Es un cierre oficial en colaboración con el Festival de Sevilla, pensado como broche de oro de su 22ª edición.

¿Cómo participar? Solo tienes que registrarte como usuario de El Correo de Andalucía y rellenar el formulario que encontrarás abajo. El sorteo estará activo hasta el próximo viernes 14 de noviembre a las 12:00hrs. ¡Así de fácil! Para gestionar la entrega de las entradas, nos pondremos en contacto con el ganador/a del sorteo a través del teléfono móvil facilitado en el formulario de participación.

El repertorio reúne fragmentos de películas como "Lo imposible", "La piel que habito" o "Los últimos de Filipinas", y sintonías de series míticas como "Verano Azul", "El hombre y la tierra" o "Anillos de oro". Escucharlas en versión sinfónica, con los músicos e instrumentos de la ROSS y el apoyo del coro, multiplica la emoción y promete generar vellos de punta entre los asistentes.

Sevilla ha sido —y es— un referente audiovisual, escenario y espectadora de grandes historias. Con esta clausura, el Festival subraya la necesidad de unir música, cine y ciudad en una sola experiencia, con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla como anfitriona.

Conoce un poco más la apuesta de la ROSS para esta temporada

Lucas Macias, maestro de ceremonias para la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla / El Correo

La ROSS como proyecto de ciudad: excelencia artística, apertura y comunidad Cine con orquesta en directo ( Carmen de Lubitsch, Jurassic Park )

de Lubitsch, ) Propuestas de gran formato ( Reza Sevilla )

) Cruces populares como Camilo Sesto sinfónico con Dani Diges

Concierto Participativo que convierte al público en protagonista

que convierte al público en protagonista Música de Cámara (12 domingos en el Espacio Turina)

(12 domingos en el Espacio Turina) Didácticos y Familiares acercan el sinfonismo a barrios, escuelas y nuevas generaciones

No te pierdas la oportunidad de vivir un espectáculo único, en un espacio inmejorable con profesionales de primer nivel...¡y gratis!