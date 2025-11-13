Isco Alarcón presenta su documental en el Festival de Cine Europeo de Sevilla

Francisco Alarcón 'Isco', capitán del Real Betis, declaró este jueves que "falta poco" para que quede rubricado su renovación hasta junio de 2028 con el club verdiblanco, algo que tiene "ganas de que se haga" porque desea "jugar en el campo nuevo", una vez se construya en nuevo Benito Villamarín.

Isco atendió a la prensa en un hotel de la capital andaluza en el marco del XXII Festival de Cine Europeo de Sevilla, donde se presenta el documental En silencio, escrito y dirigido por su esposa, Sara Sálamo, y que versa sobre el proceso vivido por el futbolista malagueño entre una grave lesión sufrida en mayo de 2024 y su regreso un año después a la selección nacional.

El futbolista manifestó que "habrá que apretar" los responsables de "la obra" de remodelación del estadio para que le "dé tiempo de jugar en él" antes de que expire su nuevo contrato, ya que tendrá 36 años cumplidos cuando éste llegue a su término.

Sálamo, por su parte, ha explicado que "la idea" de hacer este documental "surge del Real Betis, quien propone a Isco documentar la recuperación del jugador", pero que ella, actriz de profesión que había debutado en la dirección con dos cortometrajes, propuso "darle una visión más creativa y el club desde el principio ha ayudado en todo el proceso".