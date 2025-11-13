La llama encendida de Juan Antonio Bermúdez: el Festival de Cine celebra la poesía del creador de Panorama Andaluz

Hay poetas cuya voz sigue ardiendo mucho después de su silencio. Juan Antonio Bermúdez (Jerez de los Caballeros, Badajoz, 1970 - Sevilla, 2022) es uno de ellos. Crítico literario y cinematográfico, agitador cultural, lector apasionado y autor de una obra poética tan intensa como admirada, su nombre vuelve ahora con la fuerza de lo necesario. La mano en el fuego (Libros de la Herida, 2024) reúne por primera vez toda su poesía -publicada e inédita- en una edición que busca mantener viva esa llama.

El volumen, editado y prologado por el también poeta David Eloy Rodríguez, no solo restituye la dimensión completa de Bermúdez como autor, sino que se convierte, inevitablemente, en un gesto de amistad. "Fue una responsabilidad y un honor reunir su poesía completa", cuenta Rodríguez, quien ya había editado su primer libro, Compañero enemigo. "Era un libro verdaderamente excepcional, y desde entonces seguimos con cercanía y admiración todo su recorrido poético. Queríamos ofrecer su obra en conjunto, también la inédita, para que se conociera más allá de los círculos donde ya se le admiraba".

Un poeta del cine y de los afectos

Juan Antonio Bermúdez fue un hombre de muchos oficios y una sola vocación: mirar el mundo con hondura. En su poesía, esa mirada se traduce en un hilo común que une toda su obra. "Era un poeta del cine y de los afectos", resume Rodríguez. "El cine, que fue una de sus pasiones vitales y profesionales, aparece constantemente en sus versos. Pero también el amor, la amistad, la fraternidad, la resistencia". Falleció, de hecho, apenas unos días después de que terminara el Festival de Cine Europeo de Sevilla, donde trabajó, entre otras tareas, como programador de Panorama Andaluz, sección de la que fue creador y alma mater. Este jueves, el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus), acoge la presentación de este libro en un acto en el que participa el propio Rodríguez y los cineastas Gervasio Iglesias, Rocío Huertas, María Cañas, Rafael Cobos, Borja de Diego, Remedios Malvárez, Lourdes Palacios, acompañados de la música de Daniel Mata, que cantará poemas de Bermúdez, con Aida Vílchez a los coros.

La palabra resistencia (también resiliencia)resulta clave en su biografía. En los versos de Bermúdez late una conciencia crítica, una ética de la ternura que interpela al lector sin solemnidad. "Sus poemas son precisos y preciosos, emocionantes, capaces de llegar tanto al lector experto como a quien se asoma por primera vez a la poesía. Es un poeta que quiere hacerse entender, y lo hace con maestría y profundidad".

Para David Eloy Rodríguez, prologar y editar este volumen ha sido "todo un viaje emocional". Revisar la obra completa de Bermúdez lo ha llevado a reencontrarse con su figura humana y artística. "Pude comprobar una vez más cuánto lo quería la gente. No solo era un artista excepcional, sino una persona queridísima, admirada, respetada por su talento, su inteligencia, su generosidad".

La poesía de Bermúdez "no es doliente ni quejosa, es celebradora, esperanzada. Trata del paso del tiempo y de la muerte, pero también del amor, de la necesidad de encuentro y de acción, una poesía comprometida con su época, sin pesimismo, sin lamento”. Bermúdez tenía una discapacidad física que nunca lo arredró y que nunca le hizo victimizarse. Como escribe David Eloy Rodríguez en el prólogo, "vivía su situación, hasta donde era posible, sin darle importancia, como si no existiera o pudiera perfectamente obviarse".

Un legado compartido

El proyecto adquirió una dimensión íntima cuando se anunció en el multitudinario homenaje celebrado en el Teatro Alameda de Sevilla, de hace dos años. "La madre de Juan Antonio estaba enferma -recuerda Rodríguez- y quisimos darnos toda la prisa posible para que alcanzara a ver el libro terminado. Pudo verlo, y eso fue una alegría enorme para ella y para toda la familia. Ver reunida una vida en un solo volumen fue muy emocionante".

Muchos de esos poemas se han vuelto himnos íntimos. Compañero enemigo, que da título a su primer libro, es quizá el más recordado. "Es un auténtico himno generacional", dice Rodríguez. "Ha sido recitado, versionado por cantautores, usado en actos y encuentros… Y eso es una de las mejores cosas que le puede pasar a la poesía: que se use, que circule, que se convierta en otra cosa". La mano en el fuego no es solo un libro: es una conversación que continúa. "Quien lea su poesía no solo saldrá conmovido, sino probablemente transformado. Juan Antonio nos ayuda a mirar y a entender este mundo loco".