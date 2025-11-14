'Lux' al final del túnel para Rosalía: la Delegación de Gobierno no multará a la cantante por el acto de Callao

Ha tardado en pronunciarse, pero finalmente lo ha hecho a favor de Rosalía. La Delegación del Gobierno en Madrid no multará a la cantante catalana por los hechos del pasado 20 de octubre, cuando un acto improvisado colapsó Callao y sus alrededores durante varias horas, pues "no considera que exista ningún elemento susceptible de sanción" según han trasladado este jueves de la institución.

La entidad que lidera Francisco Martín no ve nada punible, al menos, "en el ámbito de sus competencias", en la convocatoria de Rosalía para presentar su nuevo disco en el centro de la capital. El acto, convocado sin aviso previo ni autorización municipal, reunió a varios centenares de personas en torno a las pantallas de Callao, donde se proyectó la portada del nuevo disco de la artista. La concentración provocó el corte total del tráfico en la plaza y en parte de la Gran Vía, así como el cierre temporal de la estación de Metro de Callao.

No solo no impondrán ninguna sanción, sino que desde la institución se muestran sorprendidos de que el Ayuntamiento les traslade informes policiales sobre lo ocurrido, toda vez que "no hizo lo mismo" con el concierto de David Bisbal organizado por la Comunidad de Madrid sin avisar. Aquel hecho, recuerdan, motivó que la Delegación mandara una comunicación a los Gobiernos municipal y regional "señalando la necesidad de informar previamente de este tipo de eventos" por motivos de seguridad.

El atestado de la Policía Municipal refleja “alteraciones graves de seguridad y movilidad” en Callao. Según el mismo, la convocatoria—difundida pocas horas antes a través de redes sociales— “puso en riesgo la integridad física de las personas y obligó a realizar cortes de tráfico y despliegues de emergencia”, tal y como explicó en rueda de prensa el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida.

La repentina e imprevista aglomeración de personas, detalló el regidor, obligó a desplazar a ocho indicativos de la comisaría de Centro para "empezar a hacer los desvíos de tráfico imprescindibles"; así como a desplegar unidades de antidisturbios del cuerpo local para "tratar de contener que las personas no cruzaran de uno o otro lado de la gran vía poniendo en peligro su propia integridad física y la de los vehículos.