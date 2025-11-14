"Las mujeres no son un género, lo que queremos es que estén en todos los géneros cinematográficos"

Las mujeres representan sólo una de cada cuatro profesionales en el cine europeo (27 %). En dirección, solo el 27% de los largometrajes europeos recientes fueron dirigidos por mujeres y en España, la cifra es menor, según el Observatorio Europeo del Audiovisual. En España, el dato baja ligeramente, en 2024 las mujeres dirigieron el 26% de los largometrajes de la industria. Por roles, los datos demuestran que queda un largo trecho hasta la igualdad: las productoras representan un 34%, las guionistas un 35%, las montadoras un 30% y la representación de las directoras de fotografía o de las compositoras no sube del 14%. Y, en su mayoría, los proyectos que dirigen las mujeres son documentales, acaso como si el cine comercial fuera un terreno vedado para ellas.

¿Qué papel ocupan ellas en el cine?, ¿cómo han cambiado el rol en pantalla?, ¿cómo se han ido incorporando temas que interpelan directamente a la mujer?, ¿le es más difícil a las profesionales de la industria sacar adelante sus proyectos y conseguir financiación? En el marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla, El Correo de Andalucia ha convocado este jueves, en la Fundación Cajasol y con la presentación de Manuel Cristóbal, director del certamen, la mesa Ellas en el cine. Mujeres en la industria audiovisual para reflexionar sobre el largo camino hasta la igualdad en el cine de la mano de nombres como el de Verónica Sánchez. Junto a la actriz sevillana, galardonada con el Premio RTVA a la Trayectoria, participaron la directora Yolanda Centeno, que ha presentado en el festival la película Tras el verano, la guionista Rocío Sepúlveda, la productora Teresa Segura y Teresa Trasancos, como ejemplo de la generación más joven que se incorpora con fuerza a la escena cinematográfica en su doble condición de directora y guionista.

Fotogalería | Ellas en el cine. Mujeres en la industria audiovisual / M. Quesada

'Solas', el principio del cine andaluz con la mujer com protagonista

"Las mujeres no son un género, lo que queremos es que las mujeres estén presentes en todos los géneros cinematográficos", subrayó Rocío Sepúlveda, gaditana que, después de mucha mili en proyectos de televisión y stand up comedy, está sacando adelante el proyecto Tremendas, "una comedia de acción protagonizada por señoras de más de 65 años, porque las mujeres cuando cumplimos años no desaparecemos".

Una de las primeras películas españolas que colocó a una mujer mayore como protagonista de la trama fue Solas, un título pionero también para el cine andaluz, cuyo productor Antonio Pérez acompañó con su presencia este coloquio.

Si hay un actriz a la que hemos visto cumplir años en la pantalla esa es Verónica Sánchez, un paso del tiempo con el que, además de consolidar su carrera, ha mostrado la evolución de la mujer en la sociedad. De esa musa para Gerald Brennan en Al sur de Granada, su debut en la gran pantalla, o la mujer a la sombra del genio, como La Chispa, en Camarón, la sevillana encabeza proyectos donde las mujeres son emprendedoras y valientes, en roles protagónicos hasta hace bien poco reservado sólo para ellos. Para la protagonista de las series La favorita o El embarcadero, la clave a la hora de elegir o no un papel "no es que sea protagonista o no, sino que la mujer tenga matices, muestre su complejidad, una mujer que no necesariamente tenga que caer bien".

Manuela Ocón, referente en la producción

La falta de referentes ha sido uno de los temas centrales de la conversación. Si bien delante de la cámara sí han existido siempre mujeres detrás el camino está aún por labrar, aunque todas han coincidido en lo mucho que se ha avanzado. "En el set de rodaje antes las mujeres estaban sólo en las áreas de vestuario y ahora hay hasta electricistas", ha apuntado Sánchez. Para Teresa Segura, si hay un nombre de la industria que admira es el de Manuela Ocón, la productora de toda la obra de Alberto Rodríguez. Hace casi 20 años que esta mujer empezó su carrera como productora en Enterteiment, productora que "en plena crisis, en 2008" lanzó Malviviendo, Este título que ha llegado a ser la webserie más vista de habla hispana y que "hoy estaría cancelada", bromea Segura sobre las historias de consumo de droga y "machistadas" que recorren el guión de una serie que fue un revulsivo en el panorama de las nuevas plataformas de la que esta productora de Dos Hermanas es uno de los ejemplos más sobresalientes. "Tengo la suerte de trabajar en un equipo donde mis opiniones siempre han sido muy respetadas, con mucha naturalidad pero entiendo que mi caso puede que no sea el común", explica la productora que, entre otros trabajo, impulsa ahora el desarrollo de La Roca, una serie de época ambientada en el Gibraltar.

Escribir sobre temas que interpelan a mujeres no quiere decir hacer películas que sólo intereses a mujeres sino, simplemente, "abordar asuntos pocos tratados en el cine, como el papel de la madrastra, pero desde la óptica de una mujer que no tiene que ser más mala o más buena en contraste a la madre", ha explicado Yolanda Centeno sobre el guión de la película que ha escrito y dirigido que gira en torno a las nuevas familias, no normativas, si es que acaso eso existió alguna. Alexandra Jiménez y Juan Diego Botto protagonizan un filme, con producción de Marta Velasco y con el sello RTVE, con el que la directora jerezana debuta en el largometraje.

De todas ellas, Trasancos representa una generación que ha derribado muchas barreras ideológicas pero que, como dijo, está preocupada "por las generaciones que vienen por detrás", donde las simpatías por postulados de extrema derecha vaticina una involución que preocupa. Acaso como un ejercicio de compromiso social, la obra de esta directora sevillana que por ahora se desarrolla en el cortometraje, explora temas como la transexualidad (Cuerpo, 2018) o la violencia de género (Tiempo perdón, 2024).

El acoso y el Metoo ha sido abordado también en una mesa donde Verónica Sánchez ha precisado que "el acoso en Hollywood era estructural, toda la industria pasaba por el mismo nombre", Harvey Weinstein, mientras que en España el acoso, el machismo o los casos de abuso no son mayores en el cine que en cualquier otro ámbito de la vida, han venido a concluir en la mesa. "Todavía tengo compañeros que me dicen 'Eres bastante graciosa para ser mujer'". Y con estos bueyes aramos. También en la gran pantalla.