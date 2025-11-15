’We Believe You' gana el Giraldillo de Oro del 22 Festival de Cine Europeo de Sevilla

El Festival de Cine Europeo de Sevilla ha anunciado la película ganadora de su 22 edición. Se trata de 'We Believe You', ópera prima de los belgas Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys. El jurado de la Sección Oficial, compuesto por Lynda Myles(presidenta), John Coven, Bonnie Voland, Laura Hojmany Nacho Martínez-Useros, ha decidido que el Giraldillo de Oro a la mejor película sea para esta película.

La lectura del Palmarés, ha tenido lugar en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, en un acto marcado por la emoción, la presencia de los equipos participantes y la entrega de los prestigiosos Giraldillos que distinguen a lo mejor del cine continental del último año.

Los ganadores del Giraldillo de Oro. / El Correo

La película ‘We Believe You’, ópera prima de los belgas Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys, se ha alzado con el Giraldillo de Oro a la Mejor Película, convirtiéndose en la gran triunfadora de esta edición. El film suma, además, los premios a Mejor Guion, Mejor Actriz para Myriem Akeddiou, y el Premio AAMMA Women in Focus, consolidándose como una de las obras más reveladoras del panorama europeo reciente.

Durante la ceremonia, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, destacó “la enorme calidad, diversidad y valentía creativa que define este festival, un espacio que convierte a Sevilla en capital del cine europeo y en punto de encuentro para obras que dialogan con nuestra sociedad, nuestra memoria y nuestros desafíos”.

El Gran Premio del Jurado ha recaído en ‘DJ Ahmet’, del cineasta Georgi M. Unkovski, que también ha recibido el premio al Mejor Actor para su joven intérprete Arif Jakup, reconocido por una interpretación “fresca, tierna y llena de verdad”.

Por su parte, la directora estadounidense de origen palestino Cherien Dabis ha obtenido el galardón a la Mejor Dirección por su obra ‘All That’s Left of You’, un relato intergeneracional que aborda la memoria palestina desde 1948 hasta la actualidad.

Entre las obras más celebradas, ‘La anatomía de los caballos’, ópera prima del peruano Daniel Vidal Toche, ha obtenido los premios a Mejor Fotografía para Angello Faccini y Mejor Dirección Artística, que ha recaído en Juan Pablo Garay.

La delegada Angie Moreno fue la encargada de entregar este último Giraldillo, momento en el que subrayó “la potencia visual y poética de una película que no deja indiferente y que confirma el talento emergente del cine latinoamericano, estrechamente conectado con nuestra ciudad a través de este festival”.

Asimismo, Angie Moreno resaltó que “el Festival de Cine Europeo de Sevilla no es solo una cita cultural de referencia, sino una plataforma de proyección internacional que genera actividad económica, turismo cultural y una imagen de ciudad abierta, creativa e innovadora”. Añadió además que “Sevilla vuelve a demostrar que apuesta por la cultura como motor de futuro y como espacio de encuentro y reflexión”.

Otros premios destacados del palmarés incluyen:

Premio Puerta América para ‘Valor sentimental’, de Joachim Trier.

para ‘Valor sentimental’, de Joachim Trier. Mejor Película de la sección Embrujo para ‘Life after Siham’, de Namir Abdel Messeeh.

para ‘Life after Siham’, de Namir Abdel Messeeh. Gran Premio del Público (Selección EFA) para ‘Little Amélie’, de Maïlys Vallade y Liane-Cho Han.

para ‘Little Amélie’, de Maïlys Vallade y Liane-Cho Han. Premio AC/E a la Mejor Dirección de Película Española para Marc Ortiz por ‘Els mals noms’.

para Marc Ortiz por ‘Els mals noms’. Mejor Película de la sección Rampa para ‘My Father’s Shadow’, de Akinola Davies Jr.

para ‘My Father’s Shadow’, de Akinola Davies Jr. Mejor Película de Alumbramiento para ‘Renovation’, de Gabrielė Urbonaitė.

para ‘Renovation’, de Gabrielė Urbonaitė. Premios de cortometrajes, Panorama Andaluz, Asecan y Europa Junior, que completan un amplio reconocimiento al talento europeo, nacional y andaluz.

Por último, la edil de Cultura concluyó afirmando que “cada año el festival confirma que Sevilla es un lugar donde el cine se celebra, se vive y se comparte. Este palmarés demuestra la fuerza de las historias que llegan y el entusiasmo del público que las acoge”.

Con esta edición, el Festival de Cine Europeo de Sevilla reafirma su posición como uno de los grandes referentes del cine de autor en Europa y como una de las apuestas culturales más sólidas del Ayuntamiento de Sevilla.