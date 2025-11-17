Casi un cuarto de siglo del festival que honra el talento cinematográfico de Almería: ecuador de una edición con acento sevillano

El Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL) es ya un clásico del calendario de certámenes del audiovisual que se celebran en España y una cita obligada para los cinéfilos del sur que esta edición cuenta como presidente del jurado Certamen Nacional de Largometrajes Ópera Priman al almeriense Manuel Martín Cuenca, uno de los nombres más sobresaliente del cine español con títulos La flaqueza del bolchevique, El autor o Caníbal. Desde el 14 hasta el próximo 23 de noviembre, Almería no sólo honra su pasado fílmico, sino que se convierte en una una ventana al futuro: el cartel de esta edición, inspirado en el emblemático El Cortijo del Fraile, recalca una vez más su identidad como "tierra de cine", conectando su historia con los nuevos talentos y producciones emergentes. Lorca se inspiró en este espacio para su Bodas de Sangre y fue un escenario para algunas de las grandes películas del género, de La muerte tenía un precio a El bueno, el feo y el malo de Sergio Leone con Clint Eastwood.

Además, esta edición tiene un marcado acento sevillano: los cineastas Alberto Rodríguez y Santi Amodeo han explicado detalles del rodaje, iniciátivo y loco, de El factor Pilgrim, su debut en el largometraje del que se cumplen 25 años y, en el apartado de series del FICAL, destaca la proyección de todos los episodios de Anatomía de un instante de Alberto Rodríguez, la nueva producción de Movistar Plus+ para la plataforma basada en la obra homónima de Javier Cercas sobre el golpe de estado del 23F. Una jornada maratoniana para disfrutar de un reparto de lujo encabezado por Álvaro Morte, Eduard Fernández y Manolo Solo. Además de la serie documental Cayetana, duquesa de todos, una serie documental con producción de Canal Sur y Netflix cuando se cumplen 100 años del nacimiento de una de las personalidades más populares de la historia española contemporánea. La proyección será este miércoles 19 de noviembre a las 20:30 en el Teatro Apolo.

La sección Pantalla Estrenos Cine del festival traerá varias películas que, aunque todavía no han llegado a las salas comerciales, están listas para su debut ante el público. La gala inaugural estuvo protagonizada por Papeles, un thriller dirigido por Arturo Montenegro, protagonizado por Megan Montaner, Carlos Bardem y Antonio Dechent, estrenada en España dentro de FICAL en el Auditorio Maestro Padilla. Pero, además de esta premiére, el FICAL acoge los estrenos de Coartadas, de Martín Cuervo (jueves, 20 de noviembre a las 20:30 horas en el Teatro Apolo) o Polar de Alberto Palma, una obra de cine negro rodada en Sevilla, protagonizada por Rubén Cortada y Pedro Casablanc, y producida por Macarena García (sábado, 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Teatro Apolo).

Apuesta por el cortometraje y las series

El certamen de cortos Almería en Corto sigue siendo uno de los ejes fundamentales del festival. En esta edición, participarán obras nacionales e internacionales con fecha de producción posterior al 1 de enero de 2024 y una duración máxima de 30 minutos; además, el festival recuperará en su ciclo informativo 22 cortometrajes almerienses que, pese a no haber sido seleccionados en la anterior edición, volverán a la gran pantalla por su calidad. Otro foco importante es el Certamen Nacional de Series de Televisión, que otorgará premios en categorías como drama, comedia y miniserie.

Más allá de las proyecciones, FICAL 2025 impulsa el talento local con un concurso de proyectos para creadores almerienses: se otorgarán cuatro premios para desarrollar dos largometrajes y dos cortometrajes que se rodarán en la provincia.Este apoyo institucional refuerza la estrategia del festival para consolidar Almería como un lugar vivo de creación audiovisual.