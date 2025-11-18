El teatro y la danza llegan a La Rinconada para descubrir el talento andaluz

La creación contemporánea andaluza llega del 2 al 4 de diciembre a La Rinconada con Mirador Sur a Escena, un encuentro profesional en distintas localizaciones. "Queremos crear puentes culturales, un espacio para el encuentro profesional y la exhibición, donde explorar nuevas ideas y caminos desde la creación y la distribución", señala Lucía de Franchi, especialista en producción y gestión cultural.

Entre los objetivos principales del encuentro está el mostrar la diversidad y calidad de la creación escénica andaluza, además de favorecer el encuentro entre creadores y programadores. Se pretende generar espacios de intercambio formal e informal donde se pueda mezclar la reflexión profesional con la experiencia artística abierta al público.

La muestra reunirá diez espectáculos en tres jornadas que combinan estrenos absolutos, teatro, danza y propuestas de calle dirigidas a públicos de todas las edades. Con una programación diversa y equilibrada, se presenta como un espacio para descubrir talento y compartir experiencias profesionales.

'Hambre' de Silencio Danza / Daniel Pérez

Programación completa

Martes 2 de diciembre

Sentadita me quedé de Eva Escudier: una pieza íntima y poética de danza aérea y circo que explora la memoria, la espera y la identidad femenina a través del movimiento y la palabra. 12:00 horas. Centro Cultural de La Villa.

Con la cabeza en las nubes de SÖA Cía: formada por artistas de circo contemporáneo y danza aérea, ofrece un espectáculo poético y visual que invita a volar entre sueños y realidades. 17:00 horas. Parque de los Pintores.

El hilo del olvido de Compañía Fernando Hurtado: donde se propone una reflexión sobre la memoria y la pérdida de esta. 19:00 horas. Centro Cultural de la Villa.

Miércoles 3 de diciembre

Malena Ballena de Titiritrán Teatro: esta pieza infantil celebra la autoestima y la diversidad corporal donde se combina títeres, música y humor en un montaje lleno de sensibilidad. 12:00 horas. Centro Cultural Antonio Gala.

Artiluso de Markeliñe: un espectáculo visual y emotivo sobre la imaginación y el poder transformador de los objetos cotidianos. 17:00 horas. Parque de los Pintores.

Dysphoria de Histrión Teatro: con esta propuesta aborda la identidad, el cuerpo y la libertad, una pieza de teatro contemporáneo que combina texto, interpretación y estética audiovisual. 19:00 horas. Centro Cultural de La Villa.

Jueves 4 de diciembre

Hambre (estreno absoluto), de Silencio Danza: aborda el hambre como metáfora de deseo y supervivencia. 12:00 horas. Centro Cultural Antonio Gala.

La nueva bestia, de Cía. Laura Morales: aborda el hambre como metáfora de deseo y supervivencia. 17:00 horas. Parque de los Pintores

Dazantes de Proyecto Lanza: pieza breve de danza contemporánea. 18:00 horas. Hall del Teatro (Centro Cultural de la Villa).

Pa la boda de La Tirana Producciones: se aborda con humor y ternura las tensiones familiares en torno al matrimonio. 19:00 horas. Centro Cultural Antonio Gala.

Cada mañana antes de que comiencen los espectáculos se habilitará un espacio de encuentro para favorecer el diálogo entre los asistentes. Los espectáculos programados en el Parque de los Pintores serán de libre acceso. Sin embargo, los que se celebren a las 12:00 h y a las 19:00 h requerirán entrada. Las entradas podrán adquirirse en la página web en la taquilla, una hora antes del inicio de cada espectáculo.