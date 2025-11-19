Dani Fernández se suma al cartel de Icónica Santalucía Sevilla Fest: fecha y cómo comprar las entradas

Continúan las confirmaciones para la próxima edición de Icónica Santalucía Sevilla Fest. En esta ocasión, Dani Fernández es el nuevo artista que se suma al cartel del icónico festival que se celebra en la Plaza de España. El cantante aterrizará en Sevilla con su gira La Insurrección Tour, el próximo 28 de junio.

El anuncio llega en el mejor momento de la carrera del artista, tras un 2025 histórico, en el que se ha consolidado como una de las voces más relevantes de su generación. Con esta nueva gira, desvelan desde la organización del festival, marca una nueva etapa en su carrera, que lo llevará a los recintos más emblemáticos del país, como es el caso de la Plaza de España.

Con esta incorporación, Icónica Santalucía Sevilla Fest refuerza su compromiso con los grandes nombres del panorama musical actual y con la creación de experiencias únicas en un enclave monumental como la Plaza de España, que en 2026 volverá a convertirse en un referente nacional e internacional. Las entradas saldrán a la venta este jueves 20 de noviembre, a partir de las 17:00 horas, en www.iconicafest.com

Esta confirmación llega pocos días después de que el artista se alzara con dos galardones en Los40 Music Awards 2025 -Mejor Disco por La Jauría y Mejor Colaboración por Y si lo hacemos, junto a Valeria Castro- reafirmando así el reconocimiento unánime del público y los medios de la industria musical.

La Insurrección Tour, con producción de Mapache Music y The Music Republic y con Los40 como emisora oficial, no sólo son una serie de conciertos, "es una declaración de intenciones, un punto de inflexión", revelan desde Icónica.

Esta gira nace de una idea poderosa: "la sociedad actual vive atrapada en un zoo digital, un espacio de exhibición permanente donde la validación externa condiciona la vida cotidiana. Sin embargo, incluso en este entorno hipercontrolado aparece una grieta, una luz que invita a reaccionar".

Esta insurrección que propone Dani Fernández "no es violenta, sino consciente. Un movimiento que anima a salir de la caja, abrazar la propia imperfección y desafiar la cultura del juicio constante". La gira recorrerá los escenarios más importantes de España y recalará de nuevo en el mítico Lunario de Ciudad de México.