Música
Sevilla se suma a la gira de Diego Torres con un concierto en el Cartuja Center
El artista parará en el Cartuja Center CITE de Sevilla el 14 de abril de 2026, y sus seguidores podrán adquirir su entrada a partir del viernes, 28 de noviembre
El cantante argentino Diego Torres anuncia su paso por España en su gira 2026 Mi Norte & Mi Sur. Tras lanzar el pasado viernes su nuevo álbum homónimo, el artista anuncia su regreso a los escenarios españoles entre los que está una parada en el Cartuja Center CITE de Sevilla el próximo martes, 14 de abril.
Según ha emitido la agencia de comunicación Arriba los Corazones en una nota de prensa, el resto de conciertos programados en España se celebrarán en Madrid, Mallorca, Barcelona y Valencia, los cuatro conciertos en Madrid, aunque aún quedan "más fechas por anunciar".
El artista parará en el Cartuja Center CITE de Sevilla el 14 de abril de 2026, y sus seguidores podrán adquirir su entrada a partir del viernes, 28 de noviembre, a las 12:00 horas en 'planetevents.es', 'livenation.es', Ticketmaster y El Corte Inglés. Antes de la venta general se habilitará una preventa con los usuarios registrados en 'planetevents.es' y 'livenation.es', el jueves 27 de noviembre a las 12:00 horas, a excepción de Mallorca, cuyas entradas se podrán adquirir en 'truiteatre.es' próximamente.
El disco que presentará, compuesto por once canciones, incluye "destacadas colaboraciones" con artistas internacionales como Estopa, Miranda!, Edén Muñoz y Manuel Carrasco, demostrando "una vez más" la vocación de Torres "por tender puentes entre géneros y culturas".
Con Mi Norte & Mi Sur, Diego Torres ha reafirmado su compromiso con la música "que emociona, inspira y une", un álbum "lleno de frescura, colaboraciones soñadas y letras que abrazan las luces y sombras de la vida, recordando por qué sigue siendo una de las voces más queridas y respetadas del pop latino".
