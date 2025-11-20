Moby actuará en Sevilla el 7 de julio dentro de Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026

El icónico músico, productor y DJ estadounidense Moby actuará por primera vez en su carrera en Sevilla, y lo hará el próximo 7 de julio en el escenario de la Plaza de España, dentro de la programación de Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026. La actuación supondrá una de las pocas oportunidades en 2026 de disfrutar en directo en España, y en su única fecha en Andalucía, de una de las figuras más influyentes de la música electrónica contemporánea.

Orígenes y carrera del artista

Nacido en Harlem (Nueva York) en 1965 como Richard Melville Hall, Moby recibió su apodo a los diez minutos de nacer, en alusión a su parentesco lejano con el escritor Herman Melville, autor de Moby Dick. Comenzó a tocar música clásica y a estudiar teoría musical con solo nueve años, para después adentrarse en la escena punk neoyorquina de los años ochenta, donde desarrolló su particular universo sonoro.

Su primer single, “Go” (1991), figura en la lista de las mejores canciones de todos los tiempos según Rolling Stone, y marcó el inicio de una carrera prolífica que suma más de 20 millones de discos vendidos en todo el mundo. Desde entonces, Moby ha publicado una sucesión de álbumes esenciales que han definido el sonido de varias generaciones, fusionando la electrónica con el soul, el rock y la música ambiental.

Un productor influyente e innovador

Además de su obra como solista, ha producido y remezclado temas de artistas tan diversos como David Bowie, Public Enemy, Ozzy Osbourne, The Beastie Boys o Daft Punk, consolidando su posición como uno de los creadores más versátiles e innovadores de las últimas décadas.

Moby también destaca por su activismo en defensa de los derechos humanos y de los animales, colaborando con organizaciones como The Humane Society, The ACLU, Emily’s List o The Institute for Music and Neurologic Function.

Su aporte al audiovisual

Su inquietud artística le ha llevado asimismo al terreno audiovisual, a través de su productora Little Walnut, responsable de los documentales premiados “Moby Doc” y “Punk Rock Vegan Movie”. Little Walnut prepara actualmente el estreno de su primer largometraje de ficción, “Tecie”, previsto para el verano de 2026.

La presencia de Moby en Icónica Santalucía Sevilla Fest refuerza la vocación internacional y ecléctica del festival y su apuesta por reunir en la Plaza de España a artistas que han marcado la historia reciente de la música.

Las confirmaciones de Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026

Con las confirmaciones de Aitana (4 y 5 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Marilyn Mason (6 de julio), Moby (7 de julio), Jamiroquai (16 de julio) y Sting (18 de julio); Icónica Santalucía Sevilla Fest sigue sumando nombres para su sexta edición, que volverá a reunir en la Plaza de España a algunas de las voces más influyentes de la música internacional, y a ofrecer experiencias únicas en un entorno excepcional. En los próximos meses, el festival dará a conocer el resto de nombres que completarán un cartel ecléctico, diverso y de primer nivel.

Con cifras récord conseguidas en solamente cinco ediciones, Icónica Santalucía Sevilla Fest 2025 cerraba sus puertas el pasado mes de julio con una V edición repleta de nombres icónicos de la música de todos los tiempos, como Justin Timberlake, Chayanne, Pet Shop Boys, Maná, Residente, Cypress Hill, Megadeth, Madness, Jean-Michel Jarre o Kylie Minogue, entre muchos otros, y presentando unos datos de balance abrumadores, que han hecho que Icónica Santalucía Sevilla Fest haya conseguido posicionarse como una de las principales citas experienciales y musicales de Europa, reuniendo este 2025 a 277.000 asistentes en la Plaza de España de Sevilla, y con un impacto económico de 230 millones (suma de 155 millones de impacto económico directo sobre la ciudad, y 75 millones de impacto mediático), lo que ha vuelto a situar al Festival como el evento privado de mayor impacto sobre la ciudad de Sevilla, y el tercero tras sus dos fiestas principales: la Feria de Abril y la Semana Santa.

Icónica Santalucía Sevilla Fest, el Festival experiencial de la Plaza de España de Sevilla, de quien Santalucía es su partner oficial, está organizado por Green Cow Music con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Sevilla. Las entradas para sus conciertos están a la venta en www.iconicafest.com.