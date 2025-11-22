Beret: "Cuando te invade la inseguridad puedes convertirte en un monstruo"

En una de las más personales, 'Fran', se canta a sí mismo, "un mensaje claro y conciso" en el que recuerda la persona que fue al principio de su carrera en 2019, en plena vorágine del tema 'Lo siento'. "Sufría mucha ansiedad y olvidaba los autocuidados por hacer que la gira siguiera o no perder el motor de sacar canciones constantemente", asume.

"Ahora vivo mucho más feliz, con la tranquilidad de que la gente sabe que no saco canciones cada mes, sino que me gusta dedicarle tiempo a las cosas y trabajarlas a fondo", celebra el artista, que sigue asistiendo a terapia para tratarse.

Modesto, evita aceptar que se haya convertido en un portavoz orgulloso de la vulnerabilidad: "Lo que sí digo es que siempre he tratado en mis letras esos temas porque, aparte de que personalmente he estado y estoy en terapia, el mensaje es superimportante; hasta que me muera escribiré sobre la salud mental".

Fue por eso que quiso incluir "un himno a la autosuperación y a salir adelante" como es la versión en castellano de 'Superhéroes' junto a Mr. Rain, el italiano que la dio a conocer en el festival de Sanremo. El tema, dice, se ha convertido en uno de los grandes momentos de "unidad" de sus conciertos.

A esa capacidad de trascenderse a uno mismo y cumplir sueños responde en parte 'Alma y corazón', tema con el que Beret se ha dado un capricho al reunir a algunos de sus máximos referentes musicales: SFDK y Morodo.

"Empecé a escuchar rap por SFDK y reggae por Morodo, así que juntarlos a todos en una canción es como enseñarle a mi niño interior cómo ha cambiado mi vida y cómo ha llegado a suceder todo esto", celebra el artista, que sigue sintiendo muy fuerte la influencia del rap en la estructura y letra de sus canciones.

Presentará su material nuevo sin olvidar "los temas míticos" en sus próximos compromisos en vivo, entre ellos, cinco conciertos "superbonitos" en un formato muy íntimo por teatros como el Tívoli de Barcelona el 10 de febrero o el Nuevo Alcalá en Madrid el 16 de marzo, tras los que pondrá rumbo a América.