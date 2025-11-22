Siete exposiciones gratis que no te puedes perder este fin de semana en Sevilla

Si no tienes planes para el fin de semana y tampoco muchas ganas de vaciar el bolsillo, Sevilla cuenta con una amplia oferta cultural gratuita. Cuando los termómetros marcan ya temperaturas invernales, la visita a exposiciones puede ser una buena opción para disfrutar del arte, en muchos en entornos patrimoniales, y al resguardo del frío.

1. ‘Interwoven’ | Homo Faber Capsule, en Artillería

Últimos días para visitar la exposición Interwoven, de Homo Faber Capsule, organizada por la Michelangelo Foundation en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla y la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios y que cierra sus puertas este domingo. Su horario, de 10.00 a 20.00 horas todos los días.

La muestra, que reúne piezas únicas de artesanía contemporánea de excelencia procedentes de más de 50 países, se puede visitar con entrada libre en la Real Fábrica de Artillería y reflexiona sobre la conexión entre culturas, técnicas y materiales, en diálogo con el legado textil de Sevilla.

2. ‘El perro negro’ de Paco Pérez Valencia, en Atín Aya

La Sala Atín Aya acoge "El perro negro", una exposición del artista Paco Pérez Valencia que propone un recorrido emocional por más de cuarenta años de creación. La muestra reúne más de 240 obras en las que el negro, el silencio y el color dialogan como símbolos de memoria, búsqueda y espiritualidad. Horario: martes a sábado, de 11:00-14:00h/17:00-20:00h

3. ‘Una habitación propia’ de Concha Ybarra, en Santa Clara

La artista sevillana Concha Ybarra presenta en el Espacio Santa Clara la exposición “Una habitación propia”, un recorrido por 25 años de creación que combina pintura, cerámica, textil y papel en un universo íntimo y poético inspirado en el célebre ensayo de Virginia Woolf. Horario: De martes a sábado, 10:00–14:00 y 17:00–20:00 horas. Domingos y festivos, 10:00–14:00 h (lunes cerrado)

4. ‘Viaje Mudéjar’ de Fernando Malo, en Cerámica Triana

El Centro de la Cerámica de Triana acoge Viaje mudéjar, una exposición del artista Fernando Malo que establece un diálogo entre el legado arquitectónico de la Aljafería de Zaragoza y el Real Alcázar de Sevilla. La muestra conecta tradición y modernidad a través de técnicas cerámicas históricas reinterpretadas desde una perspectiva contemporánea. Horario: de martes a domingo, de 10:00-19:00 horas.

5. 'Romance de la luna luna', en Fundación Madariaga

Últimos días para visita la exposición de arte contemporáneo "Romance de la luna, luna" en la sede de la Fundación Valentín de Madariaga de Sevilla. Está organizada con motivo del décimo aniversario de la Fundación Alalá y ha contado con el artista Paco Pérez Valencia como comisario. Consulta la agenda completa de exposiciones en Sevilla. El horario es de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Sábados y domingos de 10 a 14 horas.

6. 'Sevilla Fecit', en el Ayuntamiento

El arte sacro está presente en la exposición "Sevilla fecit" en el Ayuntamiento de Sevilla. La muestra organizada por la Asociación Gremial de Arte Sacro incluye cuarenta y ocho piezas de arte y artesanía cofrade incluyendo algunas como las coronas y diadema de oro de la Piedad del Baratillo, entre otras. El horario es de lunes a viernes de 10 a 13:30 horas y de 17 a 20 horas, sábados de 10 a 13:30 horas. Domingos cerrado.

7. 'Arte y misericordia. La Santa Caridad de Sevilla'

Murillo, Valdés Leal, Duque Cornejo y Pedro Roldán te reciben en la sala de exposiciones temporales del Museo de Bellas Artes de Sevilla. La exposición, que podrá visitarse hasta el 7 de junio de 2026, permite que, por primera vez que las obras del Hospital de la Caridad abandonen su lugar habitual y se presentan como un conjunto, como el fundador de la Hermandad, Miguel de Mañara, las concibió junto a los grandes artistas del Siglo de Oro en Sevilla.

El museo tiene la entrada gratuita y se puede visitar los domingos de 9:00 a 15:00 en la Plaza del Museo, 9. Además, el visitante podrá disfrutar del resto de obras del gran museo sevillano en el que se incluyen varios Velázquez, numerosos Murillo u obras de Gustavo Bacarisas.