Itálica se une a Villa Adriana y Atenas en la candidatura ‘Lugares de Adriano’ para lograr el Sello Europeo

'Lugares de Adriano' es la denominación conjunta acordada por expertos y representantes institucionales para la candidatura transnacional al Sello Europeo de Itálica-Villa Adriana-Atenas integrada por tres enclaves arqueológicos vinculados a ese emperador romano.

Lo han hecho en Atenas en el transcurso de unas jornadas de trabajo que concluyeron este viernes, en las que se ha dado un paso más para alcanzar este reconocimiento europeo, ha informado la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en un comunicado.

Durante estas jornadas, organizadas por el Ministerio de Cultura de Grecia, en las que también participaron representantes de los ministerios de Cultura de España e Italia y encaminadas a la cumplimentación de distintas secciones del formulario de esta candidatura transnacional, se han definido los valores europeos representados en los tres 'subsitios', las bases del plan de actividades conjuntas a desarrollar en las próximas anualidades, así como otras cuestiones relativas a la denominación de Sitio.

El equipo de trabajo internacional congregado en Atenas ha tenido la posibilidad de conocer de primera mano los trabajos de conservación e investigación que lleva a cabo el Eforado de Atenas en distintos enclaves arqueológicos de la capital griega y, de este modo, promover el intercambio de experiencias entre los expertos que gestionan estos espacios culturales.

La iniciativa de la candidatura transnacional al Sello Europeo, ahora denominada 'Lugares de Adriano', surgió a propuesta de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía para impulsar la presencia de espacios patrimoniales más relevantes en los programas culturales europeos auspiciados por la Unión Europea, ha explicado la directora general de Patrimonio Histórico, Mónica Ortiz.

Con este sello -European Heritage Label-, que parte de la Comisión Europea, se pretende promover aquellos enclaves o manifestaciones culturales con especial significado y relevancia, para el desarrollo de la cultura y la historia europeas y para la constitución de la Unión Europa como institución.

En el caso de prosperar la candidatura de Itálica, se convertirá en la primera candidatura andaluza en conseguir la distinción del Sello Cultural Europeo, y en la quinta de España, junto a la Residencia de Estudiantes de Madrid, el Archivo de la Corona de Aragón, el Parque Minero de Almadén y el monasterio de San Jerónimo de Yuste.

La candidatura transnacional 'Lugares de Adriano' engloba a Itálica, la ciudad hispalense en la que nació y que convirtió, tras llevar a cabo un amplio programa urbanístico, en una las ciudades más destacadas del imperio; Villa Adriana en Tívoli (Italia), la ciudad fundada por el emperador para acoger a su gobierno en los últimos años de su dominio; y Atenas donde el emperador fundó todo un barrio con su nombre, dotándolo de grandes infraestructuras.