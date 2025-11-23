Chucho Valdés, pianista: "Bebo fue mi maestro, mi amigo y mi guía"

Lleva toda la vida llevando el piano a territorios donde la tradición afrocubana dialoga con la innovación más luminosa, y aun así Chucho Valdés (Quivicán, Cuba 1941) -Dionisio Jesús Valdés Rodríguez en los papeles- sigue sorprendiendo y emocionando a públicos de todo el mundo. Heredero del inmenso legado de su padre, Bebo Valdés, y forjado en la energía creativa de Cuba, su música respira raíces y futuro a la vez. Su visita a Sevilla, dentro de la gira del Chucho Valdés Royal Quartet que acoge la programación del festival Insólito (lunes 24 de noviembre, Cartuja Center Cité a las 20.30) llega como un acontecimiento para quienes reconocen en este músico cubano a un arquitecto del jazz latino y a un mago del ritmo.

Al otro lado del teléfono, en conversación con El Correo de Andalucía, resulta delicioso escuchar ese acento caribeño, con esa pausa tan característica que da nacer en aquella isla que se quedó parada en el tiempo. El único requisito del que avisan quienes le organizan la agenda es "evitar las cuestiones políticas". Como tantos, tantos músicos y creadores cubanos, hace mucho que salió de su páis y fijó su residencia a medio camino entre Málaga y Miami. Su último disco se llema Cuba & Beyond (Cuba y Más Allá), galardonado hace unos días con el Latin Grammy al Mejor Álbum de Jazz Latino, el decimocuarto de su carrera.

PREGUNTA. En Chucho Valdés Royal Quartet incluye el tema Mozart a la cubana. Usted que tiene esa formación tan amplia desde bien pequeño, ¿quién es su clásico de cabecera?

RESPUESTA. Mozart, sin duda, porque la primera vez que hice un concierto solo fue a los 9 años con una sonata de Mozart, que es precisamente esta la que hago ahora en Mozart a la cubana.

P. Tras tantos discos, tantos premios, el último este último Latin Grammy, tantísimas colaboraciones, que ha cambiado en su forma de crear música desde sus primeros años con Irakere.

R. A través del tiempo viene la mal la madurez. La experiencia, como que uno va aprendiendo, manejando nuevos conceptos sobre la música, sobre el desarrollo. Y realmente pues eso produce una transformación favorable para seguir avanzando y haciendo cosas diferentes y nuevas.

P. Y entiendo que no le mueve no sólo seguir interpretando esos temas que ha compuesto en infinidad de discos y proyectos y de colaboraciones, sino seguir creando obra nueva, ¿no?

R. Sí, siempre he tratando de crear obras nuevas. Pero hay temas que han quedado como clásicos y a veces te lo piden y tienes que complacer. Tienes que hacerlo porque son temas que marcaron mi camino, claro.

P. A sus 80 y algo...

R. ¡84, 84!

P. Pues eso, con 84, siempre tengo la curiosidad de preguntarle a figuras como usted, tan enormes en la música y a su edad, ¿qué le sigue atrayendo del directo?, ¿qué le mueve para colocarse de nuevo delante del público, que es toda una responsabilidad, cuando ya no tiene usted absolutamente nada que demostrar?

R. Siempre es la interacción, porque todos los públicos son diferentes, aunque haya muchos parecidos, no son siempre el mismo público. Y también ver cómo se cómo se comunica la música que hacemos con la audiencia. Y eso es importante: el comunicarse, el poder llegar a a la audiencia y al mismo tiempo recibir las respuestas. Eso es un reto muy, muy bonito, porque siempre cada día es diferente.

P. Dice que cada público es diferente: ¿cómo es el público andaluz, como es el público sevillano?

R. Por favor, ya experiencia tengo de ese público increíble. Es un público bien apasionado que sabe lo que escucha y sabe apreciar. Para mí siempre siempre ha sido tremenda la experiencia ahí con Sevilla.

P. La tradición afrocubana está en el corazón de su obra, ¿cómo logra mantener viva esa raíz y actualizarla para las nuevas generaciones que se han ido incorporando la música, que no tienen el recuerdo de todo esos inicios suyos que hablábamos antes con Irakere?,

R. Pues siempre actualizando y siempre trabajando con con músicos que aportan. Ellos aportan muchas ideas y muchas ideas contemporánea, eso alimenta la música de... de evolución para no quedarte en los tiempos viejos, aunque que son muy respetables y a partir de ahí salimos. Mantenemos esa raíz, pero la vamos desarrollando con el tiempo, con la época.

P. O sea, usted está al día de las músicas que ahora mismo petan en el mercado internacional.

R. Al tanto y y estudiando e informado. Sobre todo muy informado.

P. Usted fue un niño pegado a un piano desde los 3 años. ¿Qué sonidos o qué momentos fueron decisivos para a usted para configurarlo como el gran músico que es hoy día?

R. Siempre todo a partir de mi padre, de Bebo Valdés. Fue mi maestro, mi amigo y mi guía. Y a partir de ya de cierta edad, de joven, empecé a encontrar a Chucho. Fue ya como una continuación, pero diferente a Bebo, que para mí es lo más grande que haya asistido en la música.

P. ¿Qué significó para usted ese álbum Juntos para siempre junto a Bebo?

R. Juntos para siempre es una reproducción de, por ejemplo, cuando yo tenía 10 o 12 años, en mi casa, mi papá y yo nos sentábamos a tocar y a improvisar. Y eso mismo fue lo que hicimos en el disco. Porque se se hizo en una sola toma. Todos los temas se hicieron así: toma uno, toma uno... porque nosotros estábamos como si estuviéramos en la casa, allá en Cuba, no en un estudio de grabación. Y nos divertimos muchísimo. El disco es, para mí, el más importante en mi carrera.

Chucho Valdés y los integrantes de la Chucho Valdés Royal Quartet. / Innercat Studios

P. ¿Y cómo ha evolucionado su relación con el piano como instrumento de expresión?, ¿toca con más verdad, toca con más reflexión? Recuerdo que Paco de Lucía decía que él así pasaran los años se peleaba mucho con la guitarra. ¿Se pelea mucho con el piano o es su amigo?

R. Somos amigos y nos peleamos. Y eso eso es muy bonito porque siempre cuando hacemos las paces nos entendemos mucho mejor. El piano lo único que quiere es que tú lo atiendas y lo practiques todo el tiempo y entonces él está contento; pero cuando tú pasas dos o tres días... y te sientas él te dice: "Bueno, ahora vas a pasar el trabajo otra vez". Ahí viene ahí viene el divorcio y la reconciliación. El piano es mi mejor amigo.

P. Le he leído en alguna ocasión que le hubiera gustado mucho tocar con Paco de Lucía. ¿Qué fue Paco en la música?

R. Paco en la música fue, es, ha sido y será el más grande. No hay otro Paco, hay grandes guitarristas pero Paco fue uno solo.

P. Le voy a decir varios nombres que han aparecido de alguna forma en su carrera y usted me responde en plan telegrama. Si yo le digo Paquito de Rivera...

R. Paquito de Rivera y yo nos conocimos casi eh muy jovencito. Paquito es uno de los más grandes músicos con los que yo ya había he tenido la suerte de de trabajar.

P. Dizzy Gillespie.

R. Bueno... Dizzy Gillespie es el padre, es uno de los padres del latin jazz. Y, además, gracias a Gillespie el grupo Irakere pudo entrar en los Estados Unidos porque él llegó comentando "hay un grupo en Cuba, hay un grupo en Cuba" hasta que se fijaron en nosotros. A Dizzy le agradecemos.

P. Herbie Hancock.

R. Herbie es Dios. Fíjate que no encuentro palabras. Es Dios. Es mi es mi gran maestro. Y y uno de mis grandes favoritos.

P. Chick Corea.

R. Igual, lo mismo que Herbie.

P. ¿Y qué significa Fernando Trueba en su carrera y esa película mítica Calle 54?

R. Fernando Trueba produjo un documental que es el más importante de la música de latin jazz de la historia hasta hoy.

P. ¿Y qué fueron Changuito y Los Van Van para la música cubana?

R. Los Van Van ha sido una orquesta que, a partir de los años 70 que se fundó, ha estado y se mantiene en la cima de la popularidad de los bailadores cubanos. Y Changuito fue el hombre que le que creó el ritmo para moverse a los Van Van en la parte bailable. Ese ritmo se llama el songo. Era un genio también.

P. ¿Y qué le queda por hacer?, ¿qué proyectos tiene con esa curiosidad innata por seguir creando y tocando ante el público?

R. Lo que viene ahora es el disco del cincuentenario de Irakere, con Paquito de Rivera y Arturo Sandoval, esto es un proyecto que se está terminando para sacarlo. Y después viene el Chucho Sinfónico, que es el el latin jazz afrocubano llevado a la Sinfónica.

P. ¿Y hará gira de ambos proyectos?

R. La gira del cincuientenario ya se realizó pero yo creo que después de la que salga el disco esto va a continuar...