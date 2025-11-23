Los premios España Creativa reconocen la innovación del Congreso de Periodismo Cultural de La Rinconada

El Congreso Nacional de Periodismo Cultural de La Rinconada, que este año ha rendido homenaje a la figura de Chaves Nogales, ha sido finalista en la Copa España Creativa, donde se ha alzado con el primer premio en la categoría de Creatividad e Innovación Cultural-Artística, galardón que recogió Raquel Vega, teniente de Alcalde y responsable del área de Hacienda y Cultura del municipio. El certamen ha tenido lugar en el marco del X Fórum de Ciudades y Territorios Creativos de España, celebrado en Córdoba, bajo el lema Renacimiento 21: Arte, Ciencia y Tecnología al servicio de la Sociedad, y al que han llegado 18 proyectos finalistas.

La Copa España Creativa reconoce las buenas prácticas en políticas públicas, abriéndose al voto popular las iniciativas que concurrían. El jurado de la Asociación España Creativa ha elegido finalmente como ganador el proyecto Innovation Lab y Espacio de Datos, de la Fundación Mobility Lab Vitoria-Gasteiz, de la Diputación de Álava.

La Asociación España Creativa celebró este sábado la Gala de la Copa España Creativa Córdoba 2025, un evento que culminó dos intensas jornadas de presentación de proyectos finalistas en el Palacio de Congresos y que, en esta décima edición, estuvo integrado en el III Festival Flamenco de Planneo. Una gala vibrante, presentada por Charo Reina y Rubén Molina, que combinó arte, innovación y creatividad en un homenaje al talento joven y a la transformación territorial.

Desde hace más de una década, España Creativa impulsa la creatividad, la innovación y la cultura como motores de desarrollo sostenible, articulando una cooperación pionera entre administraciones, empresas, universidades y ciudadanía a través de la Red de Ciudades y Territorios Creativos de España. En este sentido, la Copa España Creativa es el máximo reconocimiento anual a los proyectos que mejor integran creatividad, cultura, innovación y sostenibilidad para generar impacto positivo en sus territorios.