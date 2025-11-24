Morrissey anuncia concierto en Sevilla en marzo de 2026: todos los detalles

Tras haber cancelado su actuación del pasado junio en Noches del Botánico (Madrid), el cantante británico Morrissey ha reactivado su agenda en España y ha confirmado un regreso destacado a los escenarios con nuevos conciertos en Valencia, Zaragoza y Sevilla, programados para marzo de 2026, reforzando así su vínculo con el público español.

Nuevas fechas de la gira de Morrissey

El exlíder de The Smiths tocará el 12 de marzo en el Palau de les Arts de Valencia, el 14 en el Auditorio de Zaragoza y el 16 en el Cartuja Center de Sevilla, según ha anunciado el cantante a través de sus redes sociales y la promotora SFMusic en su página web.

La venta general de entradas se abrirá en la página web de SFMusic el 28 de noviembre a las 10:00 horas, según la promotora, que coproduce los tres conciertos junto a Primavera Sound.

Cancelación en Noches del Botánico

La actuación en Noches del Botánico programada para el pasado 12 de junio, que iba a ser su primer concierto en la capital en once años, se canceló la víspera debido a una "sinusitis aguda" por la que estaba siendo tratado, según informó el festival madrileño.

No ha sido la única cancelación de su gira este año, ya que también suspendió, entre otros, los conciertos que tenía previsto dar este mes de noviembre en varios países de Latinoamérica debido a una situación de "agotamiento extremo".

Morrissey, cuatro décadas de trayectoria

Con 66 años y cuatro décadas de carrera musical a sus espaldas, Morrissey es una de las figuras más relevantes del pop británico y ha publicado trece álbumes en solitario tras haber liderado en los 80 el grupo de culto The Smiths.