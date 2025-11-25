Sara Arguijo, reconocida en el Premio Paco Rabal por una columna de opinión en El Correo de Andalucía

El artículo de opinión Cultura de Temu, escrito por Sara Arguijo, la firma de referencia en la información sobre flamenco de El Correo de Andalucía, ha recibido el primer accésit en la edición número 19 del Premio Paco Rabal de periodismo cultural que convoca la Fundación AISGE. Este premio periodístico instaurado por la Fundación AISGE en 2007, decano en su categoría en España, suscitó esta vez el interés de 77 participantes que presentaron sus propuestas periodísticas desde toda España y numerosos países de Latinoamérica.

El reportaje Medio siglo de Emmanuelle: la ilusión de la libertad sexual que consolidó una sociedad patriarcal, publicado en la edición castellano-manchega de eldiario.es, ha sido el trabajo que ha merecido los mayores elogios por parte del jurado, reunido para la ocasión en la sede madrileña de la entidad convocante al mediodía de este lunes 24 de noviembre. La barcelonesa de 21 años Martina Carbonell conquistó la categoría Joven Promesa con un reportaje en catalán para La Mira, L’ombra dels rodatges que tot ho controla, sobre la figura de los continuistas.

En Cultura de Temu, publicado el pasado 2 de junio, Arguijo comparte con los lectores una sensación recurrente en los últimos tiempos: la vida se le llena de planes, deseos y obligaciones que nunca llega a cumplir. Incluso renuncia a experiencias valiosas -como ver a Joaquín Grilo apunta- para elegir momentos cotidianos y tranquilos. Asume que no podemos vivirlo todo ni satisfacer siempre las expectativas ajenas y propias, y cuestiona la presión de "estar" y "hacer" sin pausa. Una conversación con el poeta Braulio Ortiz Poole la reconecta con el arte como refugio: un espacio que emociona, sacude y permite olvidar el agotamiento. Pero advierte que el consumismo y la prisa contaminan la relación con la cultura, imponiendo una lógica tipo Temu que satura, vacía y obliga a producir sin alma. Por eso defiende parar, respirar y recuperar el entusiasmo genuino.

La dotación de los trabajos galardonados es de 5.000, 3.000 y 1.000 euros brutos, respectivamente. El jurado, que se citó en la sede madrileña de la Fundación AISGE, en la calle de Ruiz de Alarcón , estuvo integrado en esta ocasión por la cantante, psiquiatra y actriz Miren Iza, Tulsa, premio nacional de Músicas Actuales de 2024; el periodista Fran López Galán, presentador de los informativos de fin de semana en La Sexta y debutante como novelista en 2024 con También fuimos silencio; la poeta, escritora y dramaturga Ana Rosetti, y el periodista José Luis Sastre, subdirector del Hoy por Hoy en la Cadena SER, premio Antena de Oro y autor de éxito con su primera novela, Las frases robadas (2024). Por su parte, la entidad estuvo representada en el jurado por Cristina Plazas, actriz y delegada de AISGE en Valencia.

Sara Arguijo (Sevilla, 1981) es una de las voces más frescas del actual panorama de la crónica flamenca en España. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla, cuenta con mas de 20 años de experiencia en medios, agencias de comunicación y proyectos culturales. Ha publicado en Diario de Sevilla, en la revista digital Deflamenco y es creadora y directora de Fatiguitas. Un podcast de flamenco r@ndom y del festival FlamencOlee.