Urtasun reivindica la tradición taurina pero insiste en apoyar la ILP porque "las sociedades evolucionan"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que sería "absurdo" negar la "importancia" que ha tenido la tauromaquia a lo largo de la historia de España, aunque ha reafirmado su apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 'No es mi cultura'.

"Nosotros no negamos la importancia que ha tenido la tauromaquia a lo largo de la historia de España, eso sería absurdo. Es una gran tradición española y por lo tanto no hay que esconder ningún representante de esta grandísima tradición española y yo desde luego no lo voy a hacer", ha afirmado Urtasun en los Desayuno Informativos de Europa Press, celebrado este pasado lunes en Madrid, preguntado por un supuesto veto a escritor y torero Ignacio Sánchez Mejías en los actos de conmemoración de la Generación del 27.

En cualquier caso, ha apelado a la "evolución" como sociedad y reiterado que no está de acuerdo con que en 2025 haya una ley de 2013 "que blinda la tauromaquia y el maltrato animal como un bien cultural esencial". "Todas las sociedad evolucionan, y estamos en un momento en el que se tolera menos el maltrato animal", ha subrayado.

"Decepción" con la abstención del PSOE

En la misma línea, ha señalado que seguirá "adelante" con la ILP 'No es mi cultura', pese a la "decepción" sufrida cuando el PSOE se abstuvo en el pleno del Congreso, una decisión que no esperaba. "Estuvimos esperando hasta el último momento su apoyo. De hecho, las primeras informaciones que teníamos es que la iban a apoyar, pero a última hora hubo un cambio de votos que nosotros lamentamos", ha indicado.

Además, ha criticado que la ley de 2013, aprobada por el PP, se adoptó en un momento en el que la asistencia a los toros estaba cayendo "en picado". "Se adopta la norma por el miedo a que las plazas de toros se vacíen y se quiso blindar jurídicamente", ha apostillado.

En su intervención, también ha recordado que el Bono Cultural se puede usar para espectáculos taurinos aunque su uso es "ínfimo" y ha calificado de "absolutamente intolerable" que haya una ley que obligue a las administraciones a blindar la tauromaquia. "Va en contra del espíritu de una sociedad que cada vez tolera menos el maltrato animal", ha reiterado, antes de sentenciar que los datos de asistencia a los toros que maneja evidencian que "la caída es muy grande".

'Llanto por Ignacio Sánchez Mejías' es una de sus obras favoritas

Sobre Sánchez Mejías y la celebración de la Generación del 27, ha asegurado que "no se ha cerrado ni anunciado" el programa de actos, por lo que ha afirmado que la exclusión al escritor y torero es un tema "inventado".

"El programa no está cerrado y estamos recibiendo aportaciones para hacer una celebración lo más amplia posible. La Generación del 27 es nuestra gran generación cultural del siglo XX y necesitamos reivindicarla más que nunca porque forma parte de la historia de la mejor España del siglo XX", ha destacado.

De este modo, ha recalcado que "no se ha vetado a nadie" y ha repetido que Cultura está abierto a "cualquier propuesta" para formar parte del Programa Generación del 27. El ministro ha confesado precisamente que 'Llanto por Ignacio Sánchez Mejías', de Federico García Lorca, es una de sus obras favoritas.