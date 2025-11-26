El Maestranza descubre a la verdadera Lucrezia Borgia: la víctima de la violencia patriarcal detrás de "la puta de Italia"

El Teatro de la Maestranza acoge por primera vez en su escenario Lucrezia Borgia, de Gaetano Donizetti, un título inédito en Sevilla pese a su relevancia dentro del repertorio belcantista. Los días 3, 6 y 9 de diciembre, el coliseo sevillano presentará un montaje que rompe con las lecturas tradicionales y que revela una faceta poco explorada del célebre personaje: la de mujer atrapada, violentada y convertida en mito por la mirada y los juegos de poder de los hombres.

El director del teatro, Javier Menéndez, abrió la presentación subrayando el carácter excepcional de esta incorporación al repertorio: "Sorprendentemente, Lucrezia Borgia nunca se había visto en Sevilla". Con un montaje ambientado en la Italia fascista, la obra representa la fuerza dramática del bel canto italiano y, según Menéndez, resulta "tremendamente oportuna" por la resonancia que encuentran hoy sus temas con la violencia en general y la violencia sobre la mujer en particular como eje central. "Tiene la impronta del bel canto después de Rossini, ese carácter dramático y siniestro que le da un plus por el que no podía faltar en nuestro teatro", añadió.

La producción, en la que participa el Maestranza, ha tenido un largo recorrido antes de aterrizar en Sevilla: nació en Tenerife, donde la pandemia obligó a cancelar su ensayo general, pasó por Oviedo y Bolonia y llega ahora a Sevilla con un elenco que combina intérpretes muy ligados a la casa con numerosos debutantes en el escenario sevillano, y bajo la batuta de un director bien conocido por el público sevillano: Maurizio Benini.

Donizetti, entre Rossini y la modernidad

Benini, responsable musical del montaje, contextualizó la obra dentro de la evolución estilística de Donizetti. “No es su obra maestra, pero sí una ópera decisiva”, señaló. Se trata de un Donizetti joven, aún bajo la sombra de Rossini, que empieza a marcar una personalidad propia y a profundizar en la psicología de sus personajes. "Es la gran novedad: se aleja de la superficialidad y entra en la sentimentalidad, en la complejidad emocional de cada figura", explicó.

No es su obra maestra, pero sí una ópera decisiva Maurizio Benini — Director musical de 'Lucrezia Borgia'

El director destacó además la "revolución" instrumental que supuso esta partitura: Donizetti modificó la disposición orquestal tradicional, situando cuerdas y vientos alrededor del director para obtener una nueva sonoridad, un gesto audaz que sigue influyendo tanto en la ópera como en la música sinfónica. También subrayó la estructura dramática, con seis personajes sin verdaderos roles secundarios sino que aportan una diversidad poco habitual en la época y que respondía tanto al criterio teatral como al gusto cambiante del público.

Silvia Paoli: desmontar el mito para mostrar a la mujer

La aportación más radical de este montaje llega, sin duda, desde la escena. La directora Silvia Paoli toma como punto de partida la imagen histórica -y deformada, a su juicio- de Lucrezia Borgia, a quien la propaganda adversa del Renacimiento bautizó como la puttana d’Italia, la puta de Italia. Paoli rechaza esa caricatura frontalmente: "He leído mucha documentación de la época. Esa fama no corresonde con la realidad, así que había que replantearlo”.

Fue víctima del padre, el papa Alsessandro VI, y del hermano. La casaron con 12 años. Su segundo marido fue impuesto, aunque estuvo enamorado de ella y estuvo a merced de todos los hombres Silvia Paoli — Directora de escena de 'Lucrezia Borgia'

Su lectura se articula en torno a una idea clave: Lucrezia Borgia fue una víctima del poder masculino. "Fue víctima del padre, el papa Alsessandro VI, y del hermano. La casaron con 12 años. Su segundo marido fue impuesto, aunque estuvo enamorado de ella y estuvo a merced de todos los hombres. Me pedían mis amigos "píntala mala, mala", pero yo, obviamente, hice lo contrario”. Paoli recuerda que su hermano, Cesare Borgia, descrito por Maquiavelo como un hombre violento en El Príncipe, fue quien probablemente acabó con la vida de Lucrezia, y que incluso la existencia de un hijo no reconocido en la época apunta a un abuso "bien del padre o bien del hermano".

La directora contrapone este contexto con el relato operístico tradicional en el que Lucrezia aparece como autora de seis asesinatos. "De alguna forma, yo he querido justificar ese asesinato final. Esos seis jóvenes la habrían ofendido de alguna manera y ella los mata. La violencia genera violencia”. La directora juega con un continuo intercambio entre víctima y verdugo, una oscilación que acompaña a Lucrezia durante toda la historia.

De ahí surge la decisión de trasladar la acción a los años del nacimiento del fascismo, un periodo donde la violencia se institucionaliza y la masculinidad se convierte en un estandarte político

De ahí surge la decisión de trasladar la acción a los años del nacimiento del fascismo, un periodo donde la violencia se institucionaliza y la masculinidad se convierte en un estandarte político. "Lo masculino, lo viril, la fuerza… todo en el fascismo está construido desde ahí: desde la arquitectura a la cantidad de burdeles que había en Italia. Es el mismo sistema patriarcal que destruyó la vida de Lucrezia", reflexiona. Incluso cita uno de los mandatos grotescos del régimen: "Según Mussolini, un hombre debía tener dos orgasmos al día o no era un verdadero hombre", frase que para Paoli sintetiza la obsesión viril y violenta del periodo.

Un matadero como contenedor escénico

El espacio escénico refuerza esa lectura: un matadero, un “contenedor escuálido y algo triste”, en palabras de Paoli. En él conviven la fragilidad y la brutalidad, con seis tumbas visibles desde el comienzo y diversos elementos que aluden a la violencia que ha marcado a la protagonista desde la infancia. Frente a ese entorno opresivo, solo un sentimiento emerge como puro: el amor de Lucrezia por su hijo, una esperanza de felicidad que la sociedad le niega sistemáticamente.