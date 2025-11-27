Agenda de conciertos en Sevilla: flamenco, jazz y música antigua del 27 de noviembre al 3 de diciembre

Sevilla vuelve a convertirse en capital cultural con una semana repleta de estrenos, música antigua, recitales de cámara y propuestas sinfónicas. Del 27 de noviembre al 3 de diciembre, la ciudad ofrece una programación que combina tradición, patrimonio y nuevas creaciones, con precios accesibles y conciertos en los principales espacios culturales.

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, destaca que la ciudad “celebra su identidad con propuestas que combinan tradición y contemporaneidad, desde nuevas obras y artistas internacionales hasta el arranque de la Navidad”.

A continuación, toda la agenda musical, con fechas, espacios y precios.

Viernes, 28 de noviembre

Ecce Mulier – Música Antigua

La música del convento de Santa Clara vuelve a sonar con un programa que recupera repertorio femenino de los siglos XVIII y XIX.

Lugar: Espacio Santa Clara – Sala Silvio

Espacio Santa Clara – Sala Silvio Hora: 20:00

20:00 Entradas: 18 € / 10 €

Ruta Turina – Mirar el mar infinito

La Sinfónica Conjunta inaugura temporada con la Sinfonía del Mar de Turina, presentada por primera vez en Sevilla, junto a Mendelssohn y Barber.

Lugar: ETS de Ingenieros

ETS de Ingenieros Hora: 20:00

20:00 Entradas: 5 €

Niña Pastori – Navidad con Niña Pastori (1ª función)

La gaditana regresa a Sevilla con un concierto íntimo en clave navideña.

Lugar: FIBES II

FIBES II Hora: 21:00

21:00 Entradas: desde 38 €

Feria Cofrade MARCO – Apertura

Música procesional, artesanía y tradición cofrade en el arranque de la feria.

Lugar: FIBES II

FIBES II Hora: 20:00

20:00 Entradas: desde 4,50 €

Sábado, 29 de noviembre

Será el día del encendido de Navidad en la avenida de la Constitución. A partir de las 17.00 habrá coros navideños y conciertos en "La Noche de la Luz", un acto protagonizado por Pastora Soler y Los Compadres en un espectáculo gratuito para dar la bienvenida oficial a la Navidad sevillana.

Lugar: Avenida de la Constitución

Avenida de la Constitución Hora: 17:30

17:30 Entrada: libre

Gregorio Benítez interpreta a Messiaen – Festival Zahir Ensemble

El pianista recorre piezas de Catalogue d’oiseaux en un paisaje sonoro inspirado en el canto de las aves.

Lugar: Espacio Santa Clara – Sala Silvio

Espacio Santa Clara – Sala Silvio Hora: 20:00

20:00 Entradas: 10 €

‘Un trozo de pan’ – Teatro Alameda (infantil)

Títeres, música y magia para explicar a los más pequeños de dónde viene el pan.

Lugar: Teatro Alameda

Teatro Alameda Hora: 18:00

18:00 Entradas: desde 5 €

Ana Flox Donoso – Flamenco en peña

Nueva cita del ciclo EmPEÑAdos por Sevilla.

Lugar: Peña Tona

Peña Tona Hora: 15:00

15:00 Entrada: libre

Niña Pastori – Navidad con Niña Pastori (2ª función)

Segunda noche para disfrutar de su repertorio navideño.

Lugar: FIBES II

FIBES II Hora: 21:00

21:00 Entradas: desde 38 €

Feria Cofrade MARCO – Segunda jornada

Lugar: FIBES II

FIBES II Hora: 20:00

20:00 Entradas: desde 4,50 €

Domingo, 30 de noviembre

ROSS – Música de Cámara

Un ensemble de metales y percusión recorre del Renacimiento al Clasicismo con obras de Gabrieli, Hassler, Susato y Mozart.

Lugar: Espacio Turina – Sala Silvio

Espacio Turina – Sala Silvio Hora: 12:00

12:00 Entradas: 16 € (descuentos disponibles)

Marcos Serrato – Flamenco en peña

Lugar: Peña Chozas

Peña Chozas Hora: 14:00

14:00 Entrada: libre

Feria Cofrade MARCO – Clausura

Lugar: FIBES II

FIBES II Hora: 20:00

20:00 Entradas: desde 4,50 €

Habrá exposiciones desde el viernes 28 de noviembre

La moda andaluza en la cultura del siglo XXI – Espacio Santa Clara

Un recorrido por 18 diseñadores que reivindican la moda andaluza como patrimonio cultural.

Hasta: 8 de diciembre

8 de diciembre Entrada: libre

El perro negro – Paco Pérez Valencia – Sala Atín Aya

Más de 240 obras donde el silencio, el negro y el color dialogan en una reflexión sobre la memoria y la espiritualidad.

Hasta: 11 de enero de 2026

11 de enero de 2026 Entrada: libre

Una habitación propia – Concha Ybarra – Espacio Santa Clara

Veinticinco años de creación en pintura, cerámica y textil inspirados en el universo íntimo de Virginia Woolf.

Hasta: 22 de febrero de 2026

22 de febrero de 2026 Entrada: libre

Viaje Mudéjar – Fernando Malo – Centro de la Cerámica de Triana

Una propuesta que conecta la cerámica contemporánea con la arquitectura mudéjar del Real Alcázar y la Aljafería.