Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sevilla

Agenda de conciertos en Sevilla: flamenco, jazz y música antigua del 27 de noviembre al 3 de diciembre

La ciudad ofrece una programación diversa con jazz internacional, música antigua, conciertos sinfónicos y la esperada ‘Noche de la Luz’, que marcará el encendido del alumbrado navideño con Pastora Soler y Los Compadres, en la Avenida de la Constitución

Programación lírica en el Real Alcázar de Sevilla

Programación lírica en el Real Alcázar de Sevilla / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

A.M

SEVILLA

Sevilla vuelve a convertirse en capital cultural con una semana repleta de estrenos, música antigua, recitales de cámara y propuestas sinfónicas. Del 27 de noviembre al 3 de diciembre, la ciudad ofrece una programación que combina tradición, patrimonio y nuevas creaciones, con precios accesibles y conciertos en los principales espacios culturales.

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, destaca que la ciudad “celebra su identidad con propuestas que combinan tradición y contemporaneidad, desde nuevas obras y artistas internacionales hasta el arranque de la Navidad”.

A continuación, toda la agenda musical, con fechas, espacios y precios.

Viernes, 28 de noviembre

Ecce Mulier – Música Antigua

La música del convento de Santa Clara vuelve a sonar con un programa que recupera repertorio femenino de los siglos XVIII y XIX.

  • Lugar: Espacio Santa Clara – Sala Silvio
  • Hora: 20:00
  • Entradas: 18 € / 10 €

Ruta Turina – Mirar el mar infinito

La Sinfónica Conjunta inaugura temporada con la Sinfonía del Mar de Turina, presentada por primera vez en Sevilla, junto a Mendelssohn y Barber.

  • Lugar: ETS de Ingenieros
  • Hora: 20:00
  • Entradas: 5 €

Niña Pastori – Navidad con Niña Pastori (1ª función)

La gaditana regresa a Sevilla con un concierto íntimo en clave navideña.

  • Lugar: FIBES II
  • Hora: 21:00
  • Entradas: desde 38 €

Feria Cofrade MARCO – Apertura

Música procesional, artesanía y tradición cofrade en el arranque de la feria.

  • Lugar: FIBES II
  • Hora: 20:00
  • Entradas: desde 4,50 €

Sábado, 29 de noviembre

Será el día del encendido de Navidad en la avenida de la Constitución. A partir de las 17.00 habrá coros navideños y conciertos en "La Noche de la Luz", un acto protagonizado por Pastora Soler y Los Compadres en un espectáculo gratuito para dar la bienvenida oficial a la Navidad sevillana.

  • Lugar: Avenida de la Constitución
  • Hora: 17:30
  • Entrada: libre

Gregorio Benítez interpreta a Messiaen – Festival Zahir Ensemble

El pianista recorre piezas de Catalogue d’oiseaux en un paisaje sonoro inspirado en el canto de las aves.

  • Lugar: Espacio Santa Clara – Sala Silvio
  • Hora: 20:00
  • Entradas: 10 €

‘Un trozo de pan’ – Teatro Alameda (infantil)

Títeres, música y magia para explicar a los más pequeños de dónde viene el pan.

  • Lugar: Teatro Alameda
  • Hora: 18:00
  • Entradas: desde 5 €

Ana Flox Donoso – Flamenco en peña

Nueva cita del ciclo EmPEÑAdos por Sevilla.

  • Lugar: Peña Tona
  • Hora: 15:00
  • Entrada: libre

Niña Pastori – Navidad con Niña Pastori (2ª función)

Segunda noche para disfrutar de su repertorio navideño.

  • Lugar: FIBES II
  • Hora: 21:00
  • Entradas: desde 38 €

Feria Cofrade MARCO – Segunda jornada

  • Lugar: FIBES II
  • Hora: 20:00
  • Entradas: desde 4,50 €

Domingo, 30 de noviembre

ROSS – Música de Cámara

Un ensemble de metales y percusión recorre del Renacimiento al Clasicismo con obras de Gabrieli, Hassler, Susato y Mozart.

  • Lugar: Espacio Turina – Sala Silvio
  • Hora: 12:00
  • Entradas: 16 € (descuentos disponibles)

Marcos Serrato – Flamenco en peña

  • Lugar: Peña Chozas
  • Hora: 14:00
  • Entrada: libre

Feria Cofrade MARCO – Clausura

  • Lugar: FIBES II
  • Hora: 20:00
  • Entradas: desde 4,50 €

Habrá exposiciones desde el viernes 28 de noviembre

La moda andaluza en la cultura del siglo XXI – Espacio Santa Clara

Un recorrido por 18 diseñadores que reivindican la moda andaluza como patrimonio cultural.

  • Hasta: 8 de diciembre
  • Entrada: libre

El perro negro – Paco Pérez Valencia – Sala Atín Aya

Más de 240 obras donde el silencio, el negro y el color dialogan en una reflexión sobre la memoria y la espiritualidad.

  • Hasta: 11 de enero de 2026
  • Entrada: libre

Una habitación propia – Concha Ybarra – Espacio Santa Clara

Veinticinco años de creación en pintura, cerámica y textil inspirados en el universo íntimo de Virginia Woolf.

  • Hasta: 22 de febrero de 2026
  • Entrada: libre

Viaje Mudéjar – Fernando Malo – Centro de la Cerámica de Triana

Una propuesta que conecta la cerámica contemporánea con la arquitectura mudéjar del Real Alcázar y la Aljafería.

  • Hasta: 28 de febrero
  • Entrada: libre

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nuevo día de lluvias en Andalucía: Aemet anuncia un frente húmedo este día que afectará a varias provincias
  2. Los funcionarios de la Junta tendrán que solicitar los nuevos complementos que subirán su salario desde el 1 de enero
  3. La Junta alerta de una oleada de correos falsos que suplantan citas médicas del SAS
  4. Arranca la redacción de un proyecto clave para el cierre de la SE-40: dos años para diseñar el tramo de La Rinconada
  5. La Macarena ya tiene el informe jurídico y decidirá tras las elecciones si lleva a los Arquillo a los tribunales
  6. El frío seco llega a Andalucía: Aemet pronostica 1 y 3 grados en estas provincias durante tres días
  7. La trama de comisiones ilegales del PP de Almería se prolongó 10 años: viajes de lujo a Ibiza y compras de propiedades con dinero en efectivo
  8. Así serán los nuevos Cines Axion en Sevilla Este: 10 salas premium en el Mega Ozone Bowling

El Sevilla recupera piezas clave antes del derbi: Azpilicueta y Gudelj avanzan

El Sevilla recupera piezas clave antes del derbi: Azpilicueta y Gudelj avanzan

La SE-20 reabre al tráfico tras varias semanas de obras por los daños de la borrasca Claudia

La SE-20 reabre al tráfico tras varias semanas de obras por los daños de la borrasca Claudia

El puente de Sevilla que fue 'importado' desde París: una estructura revolucionaria que quisieron demoler

El puente de Sevilla que fue 'importado' desde París: una estructura revolucionaria que quisieron demoler

El restaurante asiático "más barato" de Sevilla: con sushi y comida japonesa por apenas 5 euros

El restaurante asiático "más barato" de Sevilla: con sushi y comida japonesa por apenas 5 euros

El Riyadh Air Metropolitano acogerá la primera Fiesta Bresh sobre hielo del mundo en Madrid On Ice

El Riyadh Air Metropolitano acogerá la primera Fiesta Bresh sobre hielo del mundo en Madrid On Ice

La Policía Nacional desarticula una organización criminal que mandaba droga a nivel internacional a través de empresas de paqueteria

Tracking Pixel Contents