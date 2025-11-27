Sevilla
Agenda de conciertos en Sevilla: flamenco, jazz y música antigua del 27 de noviembre al 3 de diciembre
La ciudad ofrece una programación diversa con jazz internacional, música antigua, conciertos sinfónicos y la esperada ‘Noche de la Luz’, que marcará el encendido del alumbrado navideño con Pastora Soler y Los Compadres, en la Avenida de la Constitución
A.M
Sevilla vuelve a convertirse en capital cultural con una semana repleta de estrenos, música antigua, recitales de cámara y propuestas sinfónicas. Del 27 de noviembre al 3 de diciembre, la ciudad ofrece una programación que combina tradición, patrimonio y nuevas creaciones, con precios accesibles y conciertos en los principales espacios culturales.
La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, destaca que la ciudad “celebra su identidad con propuestas que combinan tradición y contemporaneidad, desde nuevas obras y artistas internacionales hasta el arranque de la Navidad”.
A continuación, toda la agenda musical, con fechas, espacios y precios.
Viernes, 28 de noviembre
Ecce Mulier – Música Antigua
La música del convento de Santa Clara vuelve a sonar con un programa que recupera repertorio femenino de los siglos XVIII y XIX.
- Lugar: Espacio Santa Clara – Sala Silvio
- Hora: 20:00
- Entradas: 18 € / 10 €
Ruta Turina – Mirar el mar infinito
La Sinfónica Conjunta inaugura temporada con la Sinfonía del Mar de Turina, presentada por primera vez en Sevilla, junto a Mendelssohn y Barber.
- Lugar: ETS de Ingenieros
- Hora: 20:00
- Entradas: 5 €
Niña Pastori – Navidad con Niña Pastori (1ª función)
La gaditana regresa a Sevilla con un concierto íntimo en clave navideña.
- Lugar: FIBES II
- Hora: 21:00
- Entradas: desde 38 €
Feria Cofrade MARCO – Apertura
Música procesional, artesanía y tradición cofrade en el arranque de la feria.
- Lugar: FIBES II
- Hora: 20:00
- Entradas: desde 4,50 €
Sábado, 29 de noviembre
Será el día del encendido de Navidad en la avenida de la Constitución. A partir de las 17.00 habrá coros navideños y conciertos en "La Noche de la Luz", un acto protagonizado por Pastora Soler y Los Compadres en un espectáculo gratuito para dar la bienvenida oficial a la Navidad sevillana.
- Lugar: Avenida de la Constitución
- Hora: 17:30
- Entrada: libre
Gregorio Benítez interpreta a Messiaen – Festival Zahir Ensemble
El pianista recorre piezas de Catalogue d’oiseaux en un paisaje sonoro inspirado en el canto de las aves.
- Lugar: Espacio Santa Clara – Sala Silvio
- Hora: 20:00
- Entradas: 10 €
‘Un trozo de pan’ – Teatro Alameda (infantil)
Títeres, música y magia para explicar a los más pequeños de dónde viene el pan.
- Lugar: Teatro Alameda
- Hora: 18:00
- Entradas: desde 5 €
Ana Flox Donoso – Flamenco en peña
Nueva cita del ciclo EmPEÑAdos por Sevilla.
- Lugar: Peña Tona
- Hora: 15:00
- Entrada: libre
Niña Pastori – Navidad con Niña Pastori (2ª función)
Segunda noche para disfrutar de su repertorio navideño.
- Lugar: FIBES II
- Hora: 21:00
- Entradas: desde 38 €
Feria Cofrade MARCO – Segunda jornada
- Lugar: FIBES II
- Hora: 20:00
- Entradas: desde 4,50 €
Domingo, 30 de noviembre
ROSS – Música de Cámara
Un ensemble de metales y percusión recorre del Renacimiento al Clasicismo con obras de Gabrieli, Hassler, Susato y Mozart.
- Lugar: Espacio Turina – Sala Silvio
- Hora: 12:00
- Entradas: 16 € (descuentos disponibles)
Marcos Serrato – Flamenco en peña
- Lugar: Peña Chozas
- Hora: 14:00
- Entrada: libre
Feria Cofrade MARCO – Clausura
- Lugar: FIBES II
- Hora: 20:00
- Entradas: desde 4,50 €
Habrá exposiciones desde el viernes 28 de noviembre
La moda andaluza en la cultura del siglo XXI – Espacio Santa Clara
Un recorrido por 18 diseñadores que reivindican la moda andaluza como patrimonio cultural.
- Hasta: 8 de diciembre
- Entrada: libre
El perro negro – Paco Pérez Valencia – Sala Atín Aya
Más de 240 obras donde el silencio, el negro y el color dialogan en una reflexión sobre la memoria y la espiritualidad.
- Hasta: 11 de enero de 2026
- Entrada: libre
Una habitación propia – Concha Ybarra – Espacio Santa Clara
Veinticinco años de creación en pintura, cerámica y textil inspirados en el universo íntimo de Virginia Woolf.
- Hasta: 22 de febrero de 2026
- Entrada: libre
Viaje Mudéjar – Fernando Malo – Centro de la Cerámica de Triana
Una propuesta que conecta la cerámica contemporánea con la arquitectura mudéjar del Real Alcázar y la Aljafería.
- Hasta: 28 de febrero
- Entrada: libre
- Nuevo día de lluvias en Andalucía: Aemet anuncia un frente húmedo este día que afectará a varias provincias
- Los funcionarios de la Junta tendrán que solicitar los nuevos complementos que subirán su salario desde el 1 de enero
- La Junta alerta de una oleada de correos falsos que suplantan citas médicas del SAS
- Arranca la redacción de un proyecto clave para el cierre de la SE-40: dos años para diseñar el tramo de La Rinconada
- La Macarena ya tiene el informe jurídico y decidirá tras las elecciones si lleva a los Arquillo a los tribunales
- El frío seco llega a Andalucía: Aemet pronostica 1 y 3 grados en estas provincias durante tres días
- La trama de comisiones ilegales del PP de Almería se prolongó 10 años: viajes de lujo a Ibiza y compras de propiedades con dinero en efectivo
- Así serán los nuevos Cines Axion en Sevilla Este: 10 salas premium en el Mega Ozone Bowling