El clásico 'Farrucos y Fernández. Navidad en familia' regresa con su mensaje de alegría y solidaridad

Cada diciembre, la Navidad vuelve a los escenarios de la mano de una de las sagas más queridas del flamenco: los Farrucos y los Fernández, que en 2025 regresan con una edición completamente renovada de Navidad en Familia, un espectáculo que suma nuevas creaciones, una dramaturgia inspirada en los relatos de los mayores y la esencia que ha convertido esta propuesta en un referente nacional durante casi una década.

Bajo la dirección artística de Antonio Fernández Montoya “Farru”, el público se adentra en un viaje emocional que reúne música, baile, cante y guitarra flamenca para evocar los momentos más entrañables de nuestras Navidades, con ecos que van de Triana a Jerusalén: historias transmitidas de generación en generación, valores que perduran y un espíritu de celebración que une a familias enteras.

El espectáculo 'Farrucos y Fernández. Navidad en familia'. / María Chávez

Este año, Farru vuelve a poner el foco en la familia, el legado y la transmisión de los valores que nos conectan como comunidad. La narrativa, inspirada en las historias que contaban abuelos y padres, teje un hilo emocional que guía al espectador a través de recuerdos, aprendizajes y emociones universales.

El resultado es una obra que se reinventa cada temporada: nuevos números, villancicos de creación propia, compás, gracia flamenca y momentos de ternura. Todo ello al servicio de un mensaje luminoso que acompaña al público al final del recorrido: la importancia de compartir, de celebrar juntos y de mantener vivas las raíces incluso en tiempos inciertos.

Una gira que celebrará la Navidad por toda España

Farrucos y Fernández. Navidad en Familia emprenderá una de sus mayores giras por teatros y espacios emblemáticos del país. Así, el espectáculo iniciará su recorrido el 28 de noviembre en la Plaza del Ayuntamiento de Ubrique, para continuar el 29 de noviembre en la Terraza Totem de Punta Umbría.

Ya en diciembre, llegará el día 4 al Teatro Revellín de Ceuta, el día 5 a la Plaza de la Constitución de Paterna de Rivera y el día 6 al Cine Fuenseca de Córdoba. La fiesta continuará el 12 de diciembre en el Palacio Erisana de Lucena, el 14 en El Condado de Denia, y desembarcará los días 16 y 17 en el Teatro Calderón de Madrid. El 19 de diciembre la familia volverá al Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera, para después recalar el 21 en el Teatro Juan Luis Galiardo de San Roque. La gira culminará el 23 de diciembre en el Cartuja Center CITE de Sevilla, una cita especial para toda la familia. Las entradas pueden adquirirse en los puntos oficiales habilitados por cada teatro y espacio de la gira.

Como cada año, la propuesta reúne a diferentes generaciones de la saga junto a artistas que ya son parte de este hogar expandido:

Al baile estarán Antonio Fernández ‘Farru’, Rosario Montoya ‘Farruca’ y Manuel Fernández ‘Carpeta’; al teclado, José Fernández; a la guitarra, Álvaro Moreno; a la percusión, Manuel Lozano ‘Lolo’; al cante, Julia Moreno, Soleá Fernández, Mari Vizarraga, Pepe de Pura, Ezequiel Montoya ‘Chanito’, Juan Fernández, Estrella Fernández y Macarena Fernández; y la narración será de Torombo (que también baila), Pilar Fernández y Rosa María Fernández. Además, contará con invitados especiales en los conciertos de Madrid y Sevilla. Una familia artística que canta, baila, narra y celebra unida.

Espectáculo histórico: alegría y solidaridad desde 2015

Desde su estreno en 2015, Farrucos y Fernández ha llenado teatros de toda España, consolidándose como una de las grandes celebraciones flamencas de la temporada navideña. Inspirado en las antiguas reuniones populares andaluzas, el espectáculo recupera ese espíritu cercano y festivo que nace al juntarse en el patio para cantar villancicos, tocar palmas, panderetas y guitarras, compartir comida y dejarse llevar por el compás.

Una tradición con raíces en el siglo XVIII, cuando familias y vecinos se reunían para celebrar la llegada de la Navidad entre canciones, risas y el calor de la convivencia. Año tras año, la propuesta ha crecido sin perder autenticidad: una fiesta que emociona, un viaje por la memoria y un encuentro que pone en valor la unidad, la generosidad y la transmisión entre generaciones.

Sobre Antonio Fernández Montoya ‘Farru’

Nacido en Sevilla en 1988, bailaor, coreógrafo y compositor, Farru es heredero directo de una de las estirpes flamencas más influyentes. Nieto de Farruco, ha desarrollado un lenguaje propio que une la tradición familiar con una mirada moderna. Su carrera lo ha llevado por escenarios de todo el mundo y a colaborar con maestros como Paco de Lucía.

Es creador de espectáculos como Por un Sueño, Al Natural, TR3S Flamenco y, desde 2015, director artístico de Navidad en Familia.