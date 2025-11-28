La disparatada ciencia de Mortadelo y Filemón llega a los sevillanos en una muestra homenaje
La Casa de la ciencia acoge una muestra gráfica de Mortadelo y Filemón
La exposición La Ciencia de Mortadelo y Filemón. Crónicas disparatadas de la investigación en España abre una ventana única al universo del CSIC, combinando décadas de avances científicos con el inconfundible humor de Francisco Ibáñez. A través de una cuidada selección de portadas históricas, la muestra propone un recorrido tan divulgativo como divertido, donde la ciencia y la sátira se dan la mano para sorprender al visitante.
La ciencia como aventura cotidiana
Las situaciones en las que se ven envueltos Mortadelo y Filemón muestran la ciencia como un fenómeno cotidiano, torpe, exagerado y, a veces, absurdo. Pero siempre humano. Entre el caos del profesor Bacterio y los inventos imposibles de la T.I.A., emerge una verdad inesperada: la ciencia, incluso caricaturizada, sigue siendo la herramienta más poderosa que tenemos para comprender y transformar nuestro mundo. Se podrá visitar de Martes a Domingo de 10:00 a 20:00 horas.
Homenaje al talento y a la investigación
Esta exposición es, por tanto, un homenaje doble: al talento de Francisco Ibáñez, que supo retratar con ironía y lucidez los desafíos de la modernidad, y a la comunidad científica del CSIC, que investiga, innova y comunica con rigor, sin perder de vista su compromiso con la sociedad.
