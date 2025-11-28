Muere José Luis Castro, exdirector del Teatro de la Maestranza y del Lope de Vega

El antiguo director de los teatros de la Maestranza y Lope de Vega, José Luis Castro (Sevilla, 1953), ha fallecido este viernes a los 72 años dejando un profundo vacío entre los profesionales de la cultura de Sevilla, ciudad en la que nació y desarrolló el grueso de su carrera como gestor cultural. Vinculado durante toda su vida a la actividad cultural, se puso al frente del coliseo del Paseo Colón durante diez años, entre 1994 y 2004, anteriormente fue el responsable de la programación en el Lope de Vega, con apenas 40 años, y también en el Teatro Alameda. Su entusiasmo y su capacidad para sobrellevar los siempre magros presupuestos en la cultura se recuerdan en estas horas en que ya no está.

En una publicación en redes sociales, la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha destacado su "importante contribución a la cultura", especialmente en su etapa en el Maestranza, cuyo trabajo ha indicado situó al espacio como "referente de la ópera en Andalucía".

El ex alcalde de Sevilla y portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz, ha subrayado su papel en "los primeros grupos de teatro de la democracia" como El Globo. "Fue creador de una nueva forma de entender y dirigir la cultura. Revolucionó el Lope de Vega y llevó al Maestranza al mapa internacional", ha afirmado en una publicación en redes sociales.

En su perfil oficial, el Maestranza ha despedido a Castro del que ha dicho que "bajo su dirección se alcanzó un nivel de excelencia que dejó una huella profunda, con producciones emblemáticas, que llevaron el nombre del Maestranza más allá de nuestras fronteras. Su legado seguirá vivo en cada función. Gracias por tanto, José Luis". Fuentes del Maestranza han compartido con El Correo de Andalucía que las próximas funciones de Lucrezia Borgia, un título clave en la producció operística de Donizetti, se harán en su honor.