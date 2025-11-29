Toros
Camas homenajea Curro Romero con un busto dedicado a su 'faraón'
El diestro ha acudido junto a su esposa a la presentación de la estatua que se ubica frente a la peña taurina que lleva su nombre
El Ayuntamiento de Camas ha homenajeado este sábado al torero Curro Romero, Hijo Predilecto de la localidad, donde se ha erigido un busto con el rostro del diestro, conocido por todos como el Faraón de Camas.
El propio Curro Romero ha descubierto el busto, ubicado en la calle Santa María de Gracia de la localidad sevillana y junto a la peña taurina que lleva el nombre del torero.
Al acto de descubrimiento del busto, obra del artista Martín Lagares, han acudido numerosos aficionados taurinos y seguidores del diestro y su esposa Carmen Tello.
Nacido el 1 de diciembre de 1933 y conocido como el Faraón de Camas, Curro Romero se retiró hace 25 años tras una dilatada carrera profesional en la tauromaquia.
A lo largo de este año el torero sevillano se ha visto aquejado de diversos problemas de salud, tras sufrir en 2024 una fractura de fémur en un accidente doméstico, además de padecer la enfermedad de Parkinson y superar años atrás un cáncer de laringe.
El pasado mayo una infección de orina y una crisis respiratoria obligaron a hospitalizarle dos veces el pasado mayo y el pasado septiembre un cuadro de neumonía que siguió a la enfermedad de la covid, motivó de nuevo su ingreso en el Hospital Macarena de Sevilla.
