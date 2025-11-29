Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Toros

Camas homenajea Curro Romero con un busto dedicado a su 'faraón'

El diestro ha acudido junto a su esposa a la presentación de la estatua que se ubica frente a la peña taurina que lleva su nombre

El torero Curro Romero y su mujer Carmen Tello observan el busto con la imagen del maestro descubierto a las puertas de la emblemática Peña Taurina Curro Romero de Camas

El torero Curro Romero y su mujer Carmen Tello observan el busto con la imagen del maestro descubierto a las puertas de la emblemática Peña Taurina Curro Romero de Camas / Jose Manuel Vidal / EFE

El Correo

El Correo

Sevilla

El Ayuntamiento de Camas ha homenajeado este sábado al torero Curro Romero, Hijo Predilecto de la localidad, donde se ha erigido un busto con el rostro del diestro, conocido por todos como el Faraón de Camas.

El propio Curro Romero ha descubierto el busto, ubicado en la calle Santa María de Gracia de la localidad sevillana y junto a la peña taurina que lleva el nombre del torero.

Al acto de descubrimiento del busto, obra del artista Martín Lagares, han acudido numerosos aficionados taurinos y seguidores del diestro y su esposa Carmen Tello.

CAMAS (SEVILLA), 29/11/2025.- El torero Curro Romero y su mujer Carmen Tello, durante el homenaje institucional que rinde este sábado el Ayuntamiento de Camas al torero, Hijo Predilecto del municipio y una de las figuras más singulares y queridas de la historia del Toreo. EFE/Jose Manuel Vidal

El torero Curro Romero y su mujer Carmen Tello, durante el homenaje institucional que rinde este sábado el Ayuntamiento de Camas / Jose Manuel Vidal / EFE

Nacido el 1 de diciembre de 1933 y conocido como el Faraón de Camas, Curro Romero se retiró hace 25 años tras una dilatada carrera profesional en la tauromaquia.

A lo largo de este año el torero sevillano se ha visto aquejado de diversos problemas de salud, tras sufrir en 2024 una fractura de fémur en un accidente doméstico, además de padecer la enfermedad de Parkinson y superar años atrás un cáncer de laringe.

Noticias relacionadas y más

El pasado mayo una infección de orina y una crisis respiratoria obligaron a hospitalizarle dos veces el pasado mayo y el pasado septiembre un cuadro de neumonía que siguió a la enfermedad de la covid, motivó de nuevo su ingreso en el Hospital Macarena de Sevilla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El frente húmedo se agrava en Andalucía: barrerá la región y traerá tormentas y lluvias
  2. Lesión Isco, Amrabat y Lo Celso: parte médico, qué tienen y cuántos partidos se perderán con el Betis
  3. Los funcionarios de la Junta tendrán que solicitar los nuevos complementos que subirán su salario desde el 1 de enero
  4. Andalucía urge a pactar la subida de sueldos públicos: la Junta tiene 600 millones para sus 300.000 funcionarios
  5. El mercadillo más antiguo de toda Europa está en Sevilla: con más de ocho siglos de historia
  6. La investigación por corrupción en Almería alcanza a casi 20 empresas y cinco planes de obras de la Diputación
  7. El puente de San Telmo y tres nuevas calles en el centro: los estrenos para los toldos de Sevilla en 2026
  8. La Junta estudiará que el recorrido de la línea 3 de metro vaya bajo tierra por Bellavista tras la presión vecinal

Al Atlético le bastan 25 minutos para sumar ante el Oviedo su séptima victoria consecutiva

Al Atlético le bastan 25 minutos para sumar ante el Oviedo su séptima victoria consecutiva

LaLiga: Atlético de Madrid - Real Oviedo, en imágenes

LaLiga: Atlético de Madrid - Real Oviedo, en imágenes

Camas homenajea Curro Romero con un busto dedicado a su 'faraón'

Camas homenajea Curro Romero con un busto dedicado a su 'faraón'

Bonoloto y La Primitiva: Resultado de los sorteos de este sábado 29 de noviembre de 2025

Bonoloto y La Primitiva: Resultado de los sorteos de este sábado 29 de noviembre de 2025

Vídeo | Así son las luces de Navidad de Sevilla este 2025

El Athletic encuentra consuelo en Valencia y agrava la caída del Levante

El Athletic encuentra consuelo en Valencia y agrava la caída del Levante

Mejores ofertas Amazon, en directo: los chollos y rebajas que arrasan, minuto a minuto, en el Black Friday 2025

Mejores ofertas Amazon, en directo: los chollos y rebajas que arrasan, minuto a minuto, en el Black Friday 2025

Un amplio apoyo de la militancia de Podemos ratifica a Delgado como su candidato a las elecciones andaluzas de 2026

Un amplio apoyo de la militancia de Podemos ratifica a Delgado como su candidato a las elecciones andaluzas de 2026
Tracking Pixel Contents