El triunfo de Orfeo en la voz de Cecilia Bartoli, una de las cimas de la temporada lírica en el Maestranza

El mito de Orfeo está ligado a la historia de la ópera desde sus inicios, en los albores del siglo XVII, y especialmente desde que en 1607 Claudio Monteverdi se valiera de él para crear una obra maestra que consagró el nuevo género dramático-musical.

Un siglo y medio después, el compositor Christoph Willibald Gluck recurrió al cantor tracio que baja a los infiernos para rescatar a su esposa muerta en su afán por devolverle la pureza a la ópera. Le inspiró su obra más emblemática, Orfeo ed Euridice, que este sábado llega al Teatro de la Maestranza en versión en concierto semiescenificada y capitaneada por la mítica mezzosoprano Cecilia Bartoli.

La cantante italiana, figura esencial de la cultura europea del siglo XXI por su voz, sus investigaciones musicológicas y sus registros discográficos, es la impulsora de esta producción de la Ópera de Montecarlo, de la cual es directora artística, y que ha concebido junto con su propio conjunto, Les Musiciens du Prince-Monaco. En su labor de rescate y puesta al día de los hitos de la lírica europea, Bartoli encarnará a Orfeo y dará la réplica a la soprano Mélissa Petit, que cantará los papeles de Eurídice y Amor.

La batuta la tomará Gianluca Capuano, director principal de Les Musiciens du Prince-Monaco y fundador del ensemble vocal Il Canto di Orfeo, también presente en esta producción que completa en Sevilla su gira española tras triunfar en el Palau de la Música (Barcelona) y el Auditorio Nacional (Madrid).

Es una aventura artística ideada y mimada por Bartoli, en la que se reivindica la labor reformista de Gluck, su empeño por limpiar la ópera de artificios barrocos y devolverle su claridad dramática y equilibrio. De las diversas versiones que escribió el compositor, Bartoli ha optado por la menos representada: la revisada para el estreno en Parma el 24 de agosto de 1769, en la cual Gluck cambió la línea vocal de Orfeo. El rol protagonista lo había cantado un castrato contralto en el estreno en Viena en 1762 y pasó a tenor en la versión francesa de 1774, cuando el compositor acepta la invitación a París de la futura reina María Antonieta. Esta versión de Parma que escucharemos, ideada para soprano, es una rareza en nuestros días que permite a Bartoli desplegar esas cualidades híbridas, entre mezzo y soprano, que ella enriquece con su arrollador carisma y presencia escénica en su momento de madurez.

Bartoli es, sin duda, la estrella que ilumina la puesta al día de esta obra icónica con libreto de Raniero de Calzabigi que permitió a Gluck triunfar por toda la Europa ilustrada y hacer avanzar la escritura musical del barroco al clasicismo, anticipando hallazgos que, como en ciertos pasajes corales, asociamos con Mozart. El desgarro con el que Orfeo se dolerá de la pérdida de su amada en la famosa aria Che farò senza Euridice conformará, sin duda, un momento inolvidable del siempre deseado reencuentro de Cecilia con Sevilla. El drama se vuelve transparente y puro en este viaje al corazón de la reforma compositiva de Gluck que es, también, una reflexión sobre la fidelidad, el amor y la fortuna entre los reinos de los vivos y los muertos. Bartoli, que en 2001 publicó su celebrada antología de arias de Gluck, vuelve ahora al compositor en esta velada que marca una de las cimas de la temporada lírica sevillana.