Raphael regresa a Icónica Fest en 2026 con su nuevo álbum: fecha, cómo conseguir las entradas

El Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026 ha desvelado una de las grandes noticias de su próxima edición: el regreso de Raphael a la Plaza de España el 18 de junio con ‘Raphaelísimo’, un espectáculo con el que el artista de Linares (Jaén) celebrará una trayectoria “absolutamente única” dentro de la música en español.

Raphael, protagonista del festival

El legendario cantante, reconocido en los Latin Grammy 2025 como 'Persona del Año', regresa así a Icónica después de haber sido uno de los protagonistas de su primera edición en 2021, "un concierto inolvidable que se convirtió en uno de los hitos fundacionales del festival", tal como señala el promotor, Green Cow Music, en un comunicado.

Cinco años después, Raphael vuelve al mismo escenario para escribir un nuevo capítulo de su historia con Sevilla y con la Plaza de España. 'Raphaelísimo' es una "propuesta superlativa" que reúne los himnos que han marcado a varias generaciones --'Yo soy aquel', 'Mi gran noche', 'Escándalo'-- junto a las canciones de su "celebrado" álbum 'Ayer... aún', un "delicado tributo a la chanson française y a figuras tan emblemáticas como Édith Piaf o Charles Aznavour".

Una gira marcada por la emoción

La gira, que arranca en mayo de 2025, se presenta como un "viaje emocional guiado por la imponente voz y la irrepetible capacidad interpretativa de Raphael: un artista cuya autenticidad y pasión sobre el escenario siguen conquistando a públicos de todas las edades, trascendiendo géneros y conquistando por igual a amantes del rock, seguidores de la música indie y fieles de la canción melódica".

Con más de seis décadas de trayectoria, Raphael continúa siendo un "nombre imprescindible" en la cultura musical española. De este modo, 'Raphaelísimo' se perfila como uno de los grandes eventos culturales de 2026, un espectáculo en el que "la magia del artista alcanza su máxima expresión y convierte cada concierto en una experiencia inolvidable".

Cómo conseguir las entradas

Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026 ha confirmado hasta el momento la presencia de Aitana (4 y 5 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Raphael (18 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Marilyn Manson (6 de julio), Moby (7 de julio), Jamiroquai (16 de julio) y Sting (18 de julio).

En los próximos meses, el festival dará a conocer el resto de nombres que completarán un cartel "ecléctico, diverso y de primer nivel". Las entradas del concierto de Raphael se podrán conseguir este miércoles 3 de diciembre a partir de las 12.00 horas en la web oficial de Icónica.