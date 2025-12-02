Los Delinqüentes regresan a Sevilla en 2026: Icónica suma a su cartel el ‘sentimiento garrapatero’

El Icónica Santalucía Sevilla Fest continúa construyendo una edición memorable y, tras anunciar a Lenny Kravitz y Raphael, suma ahora a Los Delinqüentes, que volverán a los escenarios tras casi 15 años de ausencia.

La banda jerezana actuará en la Plaza de España el próximo 14 de junio, dentro de la gira con la que celebran el 25º aniversario de su disco debut, El sentimiento garrapatero que nos traen las flores.

Un grupo que marcó a toda una generación

El grupo interpretará el álbum al completo, junto a himnos que marcaron a toda una generación como La primavera trompetera, A la luz del Lorenzo o El aire de la calle. Será una cita especialmente emotiva: la figura de Er Migue, miembro fundador fallecido en 2004, estará muy presente mediante una proyección en pantalla gigante que permitirá escuchar su voz sincronizada con la banda, un homenaje al motor creativo que dio forma al espíritu garrapatero.

Formados en Jerez a finales de los 90, Los Delinqüentes revolucionaron la música estatal con una mezcla explosiva de flamenco festivo, rock, blues, reggae y funk, y una manera única de entender la poesía popular. Su regreso a Sevilla, una ciudad que siempre los recibió con devoción, promete reunir a varias generaciones en una noche de celebración y memoria musical.

Cómo conseguir las entradas

La confirmación se integra en un cartel que sigue creciendo y que ya incluye nombres como Aitana, Viva Suecia, Pablo Alborán, Raphael, Isabel Pantoja & Il Divo, Dani Fernández, Lenny Kravitz, Marilyn Manson, Moby, Jamiroquai y Sting, consolidando al Icónica Santalucía Sevilla Fest como una de las grandes citas musicales del sur de Europa.

Tras cerrar su última edición con 277.000 asistentes y un impacto económico de 230 millones de euros, el festival encara 2026 con la ambición de mantener su sello: experiencias únicas en un entorno incomparable. Las entradas para el concierto de Los Delinqüentes se pondrán a la venta el 5 de diciembre a las 11:00 horas en iconicafest.com.