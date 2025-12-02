Fallece José Luis Cienfuegos, el director que hizo soñar a la cinefilia de Sevilla con un gran Festival de Cine Europeo

Entusiasta, perfeccionista, exigente, ilusionista e ilusionador, divertido, inteligente, valiente y ratos indómito, un corazón blando escondido detrás de una enormes gafas de pasta con cara de malote, José Luis Cienfuegos (Avilés, 1964) ha sido uno de los grandes programadores de festivales cinematográficos, un hombre clave en el mapa de festivales de cine con vocación de vanguardia y, sin duda, el director que se empeñó en hacer del Festival de Cine Europeo de Sevilla, de 2012 a 2022, la gran cita cultural con la cinefilia de la que esta ciudad, tantas veces anclada en el pasado, se sintiera orgullosa y le hiciera soñar. Este martes, repentinamente, a los 60 años, Cienfuegos ha fallecido a causa de un infarto cerebral, como informan fuentes oficiales. Será despedido en un acto laico esye jueves, a las 18.30 horas, en el tanatorio de Los Arenales, en Oviedo.

A lo largo de más de tres décadas, Cienfuegos, periodista de formación, se consolidó como uno de los programadores y gestores de festivales más influyentes de España, dejando una huella duradera en el cine independiente, la cultura del festival y en la visibilidad de autores emergentes y consagrados. Desde Gijón hasta Sevilla y Valladolid, su programación tuvo siempre una impronta arriesgada: apostó por autores poco convencionales, narrativas independientes, cine europeo y global que no estaba en las grandes salas comerciales, reivindicando estilos alternativos.

Su apuesta constante por lo arriesgado, por voces nuevas, por diversidad estética y cultural, transformó festivales regionales, como el Festival de Gijón, que dirigió de 1995 a 2011, en citas de relevancia internacional y cambió la manera de entender estos espacios como lugares de creación cultural. Hizo lo mismo con el de Sevilla: en 2012 recogió un festival en horas bajas y lo convirtió en un punto de encuentro en el sur con la mejor cinefilia del viejo continente, esa capaz de explicar este presente tortuoso que transitamos, las heridas del pasado y ese mañana lleno de incertidumbres. Miope, su mirada al cine fue justo lo contrario: era capaz de atisbar a los creadores europeos del mañana a leguas. Una capacidad que se extendía también a la música: el Festival de Sevilla, bajo su dirección, tenía ritmo y ganas.

En apenas unos minutos desde que ha trascendido la noticia, sus amigos, allegados y la legión de profesionales con los que trabajó a lo largo de sus casi diez años en el SEFF se han cruzado mensajes de incredulidad y dolor. Deja una huella honda en los equipos con los que trabajó y un legado igualmente enorme en Sevilla de cineasta y todo ese magma de talento que mueve la industria adiovisual sevillana.

En las redes se acumulan a esta hora mensajes de jóvenes cineastas como Laura Hojmann, cuya carrera como directora de documentales ha crecido en paralelo a los años de dirección de Cienfuegos, periodistas especializadas como Pepa Blanes (El cine en la Ser), cronista habitual del certamen en el tiempo que Cienfuegos fue director. El Festival de San Sebastián lo ha despedido con enorme calidez: "Tremenda tristeza al enterarnos del fallecimiento de José Luis Cienfuegos, un referente y un querido amigo. Nuestras condolencias a su familia, amigos y todos sus compañeros de los Festivales que ha dirigido y del mundo del cine".

Del Festival de Cine Europeo de Sevilla a la Seminci

En marzo de 2023, poco antes del cambio de color político en la gestión municipal, dejó la dirección del certamen sevillano y saltó a la dirección de la Seminci, en Valladolid, uno de los más importantes festivales de toda España. Su llegada a Valladolid se entendió como una renovación del festival y apostó de nuevo con fuerza por el cine de autor, equilibrando tradición y modernidad en uno de los certámenes más antiguos de toda España.

"En estos momentos de dolor la ciudad está al lado de su familia, de sus amigos, y de todos los compañeros del Festival y del mundo del cine", ha expresado el Ayuntamiento de Valladolida través de un mensaje publicado en la red social X, del que se hace eco Europa Press. El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha señalado que Cienfuegos, en las tres ediciones que ha dirigido la "querida" Seminci, ha demostrado su capacidad para que la misma adquiriera cada vez más peso. "Era un amante de la vida y de las personas y un entusiasta, así como una persona llena de ilusión. Seminci y la ciudad de Valladolid siempre recordarán a José Luis Cienfuegos", ha apostillado.

En su curriculun, el nombre de Cienfuegos está ligado también organizaciones como la Academia de Cine Europeo -participando en su comité de selección de largometrajes- y de la Academia de Cine Español. También formó parte de jurados de festivales internacionales (Rotterdam, Karlovy Vary, San Sebastián, entre otros). Gracias a ello, estrechó puentes entre el cine español y el europeo enriqueciendo el panorama cultural de Sevilla, desde donde en su tiempo se logró la lectura de las nominaciones de la Academia de Cine Europeo y se celebró la gala de entrega de estos galardones en diciembre de 2018.