'Mirador Sur a Escena' irrumpe desde La Rinconada como un alegato contra la precariedad del sector

La Rinconada propone que se triplique la financiación de la Red Andaluza de Teatros Públicos y una ley de las artes escénicas que blinde la cultura ante la precariedad del sector

Uno de los talleres de 'Mirador en escena', celebrado esta semana en La Rinconada.

P. G.

Sevilla

En La Rinconada, la cultura se entiende en plural y con la altura que da el mirador que da nombre a Mirador Sur a Escena, el nuevo proyecto cultural del municipio, su primera edición ha demostrado algo más que resultados. Ha dejado una declaración de intenciones.

El encuentro, impulsado por el Ayuntamiento junto a la Asociación de distribución escénica andaluza (ADEA) y con la colaboración de la Diputación de Sevilla, ha cerrado su primera edición con un balance positivo y un mensaje claro: reforzar la creación andaluza y abrir el debate sobre la situación de las artes escénicas en la comunidad.

La primera teniente de alcalde y responsable de Cultura, Hacienda y Agenda Urbana, Raquel Vega, lo expresó sin rodeos ante profesionales, estudiantes y gestores culturales: "Mirador Sur a Escena viene para quedarse", afirmó, subrayando que la muestra nace con la voluntad de ofrecer "una imprescindible mirada a la creación andaluza".

Vega anunció que los presupuestos municipales recién aprobados contemplan un aumento del 30% en cultura, en sintonía con la candidatura de La Rinconada como Ciudad Creativa ante la Unesco. Defendió, además, la necesidad de blindar la cultura en la agenda pública: "La cultura debe ser blindada como un derecho constitucional vital porque es motor, economía, empleo, fuente de salud, progreso, pensamiento libre y felicidad para un territorio”. Y añadió un recordatorio político: "A la creación andaluza y la industria cultural hay que respaldarla con cifras".

La Rinconada, reconocida este año con el Premio Nacional de Fomento de la Lectura y el Primer Accésit en Innovación y Creatividad Artística, aprovechó el foro para plantear la revisión del modelo de la Red Andaluza de Teatros Públicos. Vega fue clara al respecto: "Sí o sí, las cifras al servicio de las artes escénicas deben crecer", y pidió a la Junta de Andalucía triplicar los fondos destinados a la programación de teatros y espacios culturales, en consonancia con el aumento de transferencias del Estado y el crecimiento de la propia Red.

El Ayuntamiento reclamó también que los municipios cuenten con "voz y voto" en la definición de nuevos modelos de trabajo, con plenos que estudien una financiación más ajustada al tamaño y capacidades de cada población, así como las necesidades del sector, “al que hay que escuchar”, insistió Vega.

Las mesas de trabajo abordaron criterios de excelencia artística, profesionalización y apoyo a las giras. Y dejaron un diagnóstico compartido: la urgencia de actuar ante la precariedad. En palabras de la edil, “es urgente e inaplazable que se aborde la fragilidad de un sector que se ahoga en la precariedad”.

En este contexto, Mirador Sur a Escena se perfila -como coincidieron varios ponentes- como "un flotador emocional" y un espacio estable de aprendizaje y reconocimiento para el sector. Y ya piensa en su edición de 2026.

