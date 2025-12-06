'Mirador Sur a Escena' irrumpe desde La Rinconada como un alegato contra la precariedad del sector

En La Rinconada, la cultura se entiende en plural y con la altura que da el mirador que da nombre a Mirador Sur a Escena, el nuevo proyecto cultural del municipio, su primera edición ha demostrado algo más que resultados. Ha dejado una declaración de intenciones.

El encuentro, impulsado por el Ayuntamiento junto a la Asociación de distribución escénica andaluza (ADEA) y con la colaboración de la Diputación de Sevilla, ha cerrado su primera edición con un balance positivo y un mensaje claro: reforzar la creación andaluza y abrir el debate sobre la situación de las artes escénicas en la comunidad.

La primera teniente de alcalde y responsable de Cultura, Hacienda y Agenda Urbana, Raquel Vega, lo expresó sin rodeos ante profesionales, estudiantes y gestores culturales: "Mirador Sur a Escena viene para quedarse", afirmó, subrayando que la muestra nace con la voluntad de ofrecer "una imprescindible mirada a la creación andaluza".

Vega anunció que los presupuestos municipales recién aprobados contemplan un aumento del 30% en cultura, en sintonía con la candidatura de La Rinconada como Ciudad Creativa ante la Unesco. Defendió, además, la necesidad de blindar la cultura en la agenda pública: "La cultura debe ser blindada como un derecho constitucional vital porque es motor, economía, empleo, fuente de salud, progreso, pensamiento libre y felicidad para un territorio”. Y añadió un recordatorio político: "A la creación andaluza y la industria cultural hay que respaldarla con cifras".

La Rinconada, reconocida este año con el Premio Nacional de Fomento de la Lectura y el Primer Accésit en Innovación y Creatividad Artística, aprovechó el foro para plantear la revisión del modelo de la Red Andaluza de Teatros Públicos. Vega fue clara al respecto: "Sí o sí, las cifras al servicio de las artes escénicas deben crecer", y pidió a la Junta de Andalucía triplicar los fondos destinados a la programación de teatros y espacios culturales, en consonancia con el aumento de transferencias del Estado y el crecimiento de la propia Red.

El Ayuntamiento reclamó también que los municipios cuenten con "voz y voto" en la definición de nuevos modelos de trabajo, con plenos que estudien una financiación más ajustada al tamaño y capacidades de cada población, así como las necesidades del sector, “al que hay que escuchar”, insistió Vega.

Las mesas de trabajo abordaron criterios de excelencia artística, profesionalización y apoyo a las giras. Y dejaron un diagnóstico compartido: la urgencia de actuar ante la precariedad. En palabras de la edil, “es urgente e inaplazable que se aborde la fragilidad de un sector que se ahoga en la precariedad”.

En este contexto, Mirador Sur a Escena se perfila -como coincidieron varios ponentes- como "un flotador emocional" y un espacio estable de aprendizaje y reconocimiento para el sector. Y ya piensa en su edición de 2026.