Cómo comprar las entradas para ver a Rosalía: registro, fechas y horas de la preventa y venta general

Rosalía anunció este jueves, 4 de diciembre, su gira Lux, que arrancará el próximo 30 de marzo en el Movistar Arena de Madrid, donde ofrecerá un total de cuatro conciertos en la capital de España. La artista catalana también hará parada en su tierra, y ya tiene cerrados otros cuatro shows en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

El lanzamiento de su cuarto disco de estudio, Lux, generó en su momento una gran expectación, por lo que es de esperar que las entradas para sus conciertos vuelen una vez que salgan a la venta. Por eso, aquí te vamos a explicar, paso a paso, cómo intentar hacerte con alguna de las localidades para los conciertos en España y qué otras opciones, cerca de nuestro país, hay para poder ver a la artista.

Preventa y venta de entradas

Los conciertos en Madrid están fechados el 30 de marzo, 1, 3 y 4 de abril de 2026, justo en plena Semana Santa. Tan sólo unos días más tarde, llegará a Barcelona donde actuará los días 13, 15, 17 y 18 de abril. Si quieren una entrada y no esperar a ver lo que va quedando, es muy importante que pongas atención a la preventa.

Live Nation, promotora de los conciertos, ha anunciado que los días y horas para la preventa de entrada para los conciertos de Rosalía son los siguientes:

Conciertos del 30 de marzo y 1 de abril en Madrid y en Barcelona el 13 y 15 de abril , la preventa será el 9 de diciembre a partir de las 10:00 horas

, la preventa será el Conciertos de Madrid el 3 y 4 de abril y en Barcelona el 17 y 18 de abril, la preventa será el 9 de diciembre a partir de las 11:00 horas

La venta general arrancará dos días después, el 11 de diciembre, a través de la web de la promotora y de sus distribuidores oficiales, en este caso con límite de cuatro entradas por persona, también con carácter nominal.

Cómo acceder a la preventa

Se puede acceder a la preventa de dos maneras: si eres cliente del Banco Santander o a través de Artist Presale, donde deberás registrarte, tal y como explican en Los 40 Principales, patrocinador de la gira Lux. Para poder registrarte, hay que entrar en la página web de Rosalía y allí aparecerán todas las fechas de todos los conciertos.

Tendrás que elegir la fecha y pulsar en RSVP. Una vez que pinches, tendrás que poner el correo electrónico con el que vas a comprar las entradas y volver a pulsar sobre RSVP. Una vez hecho este paso, tendrá que llegarte un correo electrónico en el que te enviarán un código para acceder a la preventa.

Otras opciones cerca de España

Si aún siguiendo todos estos pasos, te quedas sin entradas para ver a Rosalía en España, hay otras opciones cerca que están a unas horas en coche o bien a un vuelo corto.

Esta gira internacional se estrenará en el país vecino de Francia, concretamente el 16 de marzo en la ciudad de Lyon, antes de viajar al Accor Arena de París los días 18 y 20 de marzo. De ahí irá hasta Suiza, al Hallenstadion de Zürich el 22 de marzo y luego irá a Italia, al Unipol Forum de Milán, el 25 de marzo.

Entre las fechas de Madrid y Barcelona, Rosalía ofrecerá dos conciertos en el MEO Arena de Lisboa los días 8 y 9 de abril. Tras terminar en España, seguirá en Europa, con conciertos en Ámsterdam (Ziggo Dome, 22 de abril), Berlín (Uber Arena, 1 de mayo) y Londres (The O2, 5 de mayo).

Estas son las opciones más cercanas para ver a Rosalía cerca de nuestro país, ya que después de estas citas europeas, la artista catalana cruzará el Atlántico y proseguirá con su gira Lux en EEUU, Canadá y Latinoamérica.