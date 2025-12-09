Música
Nueva confirmación para el Icónica Santalucía Sevilla Fest: Kany García, el 17 de junio
La artista puertorriqueña, ganadora de seis Latin Grammy, actuará en la Plaza de España de Sevilla el próximo mes de junio
El Icónica Santalucía Sevilla Fest ha anunciado este martes la incorporación de la reconocida cantautora Kany García a su cartel, una nueva cita musical que llevará a la artista puertorriqueña a actuar en la emblemática Plaza de España de Sevilla el próximo 17 de junio, reforzando la programación internacional del festival.
Nacida en Toa Baja (Puerto Rico), Kany García ha editado álbumes como Boleto de Entrada, Soy YoContra el VientoMesa Para Dos, este último premiado con el Latin Grammy al Mejor Álbum Cantautor. En total, acumula seis Latin Grammy Awards, entre decenas de candidaturas.
El nombre se une a las confirmaciones de Aitana (4 y 5 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Los Delinqüentes (14 de junio), Raphael (18 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Lenny Kravitz (1 de julio), Marilyn Mason (6 de julio), Moby (7 de julio), Jamiroquai (16 de julio) y Sting (18 de julio). La programación completa se anunciará en los próximos meses, prometiendo un cartel ecléctico, diverso y de primer nivel.