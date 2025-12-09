Shock por la muerte de Jorge Martínez, líder de Ilegales y "un gran corazón que jugaba a ser macarra"

La noticia del fallecimiento de Jorge Martínez, líder de Ilegales y referente indiscutible del rock en español, ha golpeado con dureza al mundo de la cultura y de la música. Y mucho más allá, a los amantes del rock en general. Muchas personalidades han expresado ya su pesar por la triste noticia, recordando en muchos casos la personalidad y carácter únicos de quien ha sido un titán de la escena musical en español, estrella rockera a este y al otro lado del Atlántico.

Para el cantante Rodrigo Cuevas, la noticia supone “una gran pena para la música asturiana”, sorprendido por la desaparición de “una figura así tan grande” en un año especialmente duro para el sector. La periodista Arantxa Nieto destaca su “talento y generosidad sin límites”, describiéndolo como alguien con “coraza de león y corazón de niño”. Y la cantante Marisa Valle Rosso subraya su rebeldía y carisma, afirmando que “nunca muere lo que se recuerda” y que será “imposible olvidarlo”.

El escritor y periodista Pepe Colubi lo define como “absolutamente único”, calificando la discografía de Ilegales como “una catedral contemporánea”. Recoge además la vigencia de sus canciones, la solidez de sus directos y su “pura coherencia rockera”.

Para Víctor Manuel, Jorge era sencillamente “imprescindible”, preguntándose si alguien llegó alguna vez a pensar que “era mortal”. El periodista Enrique Bueres recuerda “más de cuarenta años de amistad con una persona única, irrepetible, inolvidable”.

El escritor y guionista Edu Galán lo describe como “un dinamo incansable de rock, vida y generosidad”, además de su "amigo y maestro", cuyas enseñanzas —afirma— permanecen en sus canciones. La cantante Anabel Santiago destaca su “personalidad arrolladora”, su humor irónico y su “clarividencia aplastante”, definiéndolo como “autenticidad con matices agridulces, propias de un genio”. Por su parte, Yolanda Lobo evoca la intensidad artística del músico al señalar que “con Jorge en la Santa todo sonaba mejor”.

El cantante Chus Pedro afirma, por su parte , que "Jorge era especial: generoso, cariñoso, bondadoso y visionario... Y como un chiquillo jugaba a ser macarra, a pesar de tener un corazón tan grande Lo vamos a echar de menos aunque su obra estará siempre vigente".

No se olvida de él Enrique Granda, promotor musical: "Con Jorge trabajé como discográfica produciendo en Oviedo 'El día que cumplimos 20 años'. Como booking, organicé esa gira. Luego, como promotor, Ilegales fue parte importante en varios eventos que organizamos desde Santo Grial, sobre todo en Derrame Rock. De hecho, 'Ilegales' fue el último grupo en actuar en el Derrame en 2017, en la Laboral. Sin Jorge, el rock en Asturias pierde su máximo exponente. El legado de Ilegales queda para la eternidad. ¡Gracias por todo, Jorge!

Más allá del mundo de la cultura, incluso los dos grandes equipos de fútbol de la región se han expresado parafraseando algunas de las letras más conocidas de "Ilegales". "Su recuerdo acompañará siempre al rock español. Hoy, el norte está aún más lleno de frío", ha expresado el Real Sporting de Gijón, mientras que el Real Oviedo ha señalado que "el mundo de la música y la cultura está de luto, pero siempre quedarán tus letras y tus canciones porque… 'abatido pero erguido no me dejo derrotar'".

Pero Jorge Martínez trascendía, con mucho, los límites. Y músicos de calibre nacional e internacional han querido expresarse tras su fallecimiento. "Mi amigo Jorge Martínez jamás le faltó el respeto a su discurso musical, auténtico y único. Te lo has pasado muy bien, has vivido la vida que has querido. Nos hicimos amigos tarde, pero pasamos grandes momentos juntos. Te admiro, compañero, siempre que mire al cielo diré 'hola, mamoncete´. Gracias por tu legado y por ser de verdad. ¡Buen viaje, Ilegal! Te quiero, aunque no te gusten esas palabras, te quiero Jorjón. Nos quedamos jodidos, esa es la verdad", ha publicado Dani Martín. El presentador de televisión Jesús Cintora también ha querido reflejar su sentir: "Casi hasta el final con las botas puestas. Gracias por tanto, Jorge Martínez".

"Te has ido demasiado pronto, Jorge. Nos quedamos lamentándolo tus amigos, tus admiradores (también tus soldaditos de plomo). Seguro que habrás encontrado un adjetivo soez para justificar tu partida. Asturies se queda sin un tipo grande", ha escrito, por su parte, Luz Casal. "Jorge Martinez nos acompañará siempre. No solo por su discografía, por sus canciones, sino aún más por su forma de ser. A pesar de ser muy macarrón y muy visceral era un hombre muy cariñoso y muy entregado a su música. Era realmente una persona apasionada. Da igual la edad porque siempre es pronto para irse, pero una personalidad así merecería ser eterna. Su actitud en la música ha sido ejemplar. Siempre se mostró como un apasionado y una persona libre", ha añadido a La Nueva España.

Otra estrella nacional del rock también ha reaccionado a la triste noticia. "Los que crecimos con su música tenemos una deuda y agradecimiento eternos, por todos los inmensos e intensos momentos de placer que nos regaló", ha querido expresar Enrique Bunbury, que lo ensalza como "guitarrista excepcional y letrista agudo, siempre y hasta el final". Y agrega: "Muchos de los que le conocimos tenemos historias fantásticas que contar de los encuentros memorables y conversaciones impagables con Jorge, en Gijón, en Madrid o en Bogotá. Tuve el privilegio de colaborar no hace tanto cantando mano a mano 'Ángel Exterminador' y siempre agradeceré su apoyo incondicional cuando tuve el percance con el humo escénico que me bajó temporalmente de las giras. Le echaré mucho de menos porque es, sin lugar a dudas, insustituible. Qué tristeza más grande. DEP".

Son algunas de las personalidades que ya han reaccionado con pesar tras la pérdida de Jorge Martínez, líder y alma de Ilegales, titán del rock español, que deja un vacío insustituible en la escena musical.