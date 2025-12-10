Explosión andaluza en el Icónica Santalucía Sevilla Fest: La Plazuela y Califato ¾ compartirán escenario en la Plaza de España

La Plazuela y Califato ¾ protagonizarán una noche histórica en el Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026, donde el 21 de junio la Plaza de España acogerá una cita única que reunirá a dos de los proyectos más influyentes y transformadores de la nueva música andaluza, referentes de la fusión entre tradición, electrónica y vanguardia sonora.

Una velada única en el Icónica Santalucía Sevilla Fest

Icónica Santalucía Sevilla Fest anuncia una de las veladas más esperadas de su edición 2026: el 21 de junio, la Plaza de España acogerá el directo en programa doble de La Plazuela y Califato ¾, dos de las formaciones que mejor representan la efervescencia creativa y la renovación sonora que vive la música andaluza contemporánea.

La de Califato 3⁄4 será, además, su única actuación en Andalucía en 2026, convirtiendo la cita en un acontecimiento imprescindible para sus seguidores.

La Plazuela: la revolución granadina que fusiona tradición y electrónica

La Plazuela, formada por Manuel Hidalgo Sierra y Luis Abril Martín, es una propuesta musical que reivindica la cultura andaluza, especialmente la granadina.

Con apenas dos discos publicados, La Plazuela se ha consolidado como una de las bandas más singulares del panorama estatal. su mezcla del pulso del funk, la intuición del house, la raíz del flamenco y una estética contemporánea, ha conectado de manera fulminante con nuevas generaciones.

Su álbum ‘Roneo Funk Club’ (2023) los situó en el epicentro de la escena, con hits como ‘Llévame’ o ‘Tictac’, y una gira que agotó entradas en las principales ciudades del país. La Plazuela representa una manera nueva de mirar al Sur: electrónica de barrio, calor de directo y una identidad que está marcando tendencia.

Califato 3⁄4: el mestizaje radical de un colectivo único

Califato ¾, colectivo musical andaluz nacido en 2018, es una auténtica revolución sonora. Surgido del encuentro entre músicos de Sevilla y Málaga, el grupo se define por su capacidad para reinventar la música andaluza desde sus raíces hasta el futuro.

Con un enfoque que abraza el flamenco, el funk, los breaks, el footwork, el hip hop, el dub y otros géneros, Califato 3⁄4 es un puente entre tradición y modernidad, reivindicando siempre una Andalucía popular y mestiza.

Su nombre, que hace referencia al compás ternario presente en muchos palos flamencos, simboliza su compromiso con la experimentación musical sin fronteras.

Su propuesta no solo se escucha, también se vive, como un viaje a través de sonidos y emociones que resuenan con identidad y vanguardia.

En 2024 Califato 3/4 lanzó su álbum “ÊCCLABÔ DE LIBERTÁ”, una propuesta compuesta por 14 temas. Entre sus canciones destacadas se encuentran “ÇEGAORÂ” y “XANCLA LEVANTÁ”, que siguen reflejando su estilo único.

Icónica Santalucía Sevilla Fest será el único escenario de Andalucía en el que Califato 3⁄4 presentará su nuevo directo en 2026.

Una noche que celebra la identidad musical del sur

El 21 de junio, La Plazuela y Califato ¾ convertirán la Plaza de España en un espacio de experimentación, fiesta y raíz, donde la tradición andaluza dialogará con las corrientes globales que transforman la música actual.

La noche se inscribe en la vocación de Icónica Santalucía Sevilla Fest de configurar un programa ecléctico, atraer a los artistas más relevantes del momento y ofrecer propuestas conectadas con el territorio y su cultura.