Manuel Carrasco anuncia cuatro conciertos diferentes en Sevilla: fechas y cómo conseguir las entradas

Manuel Carrasco ha vuelto a elegir Sevilla para uno de esos movimientos que solo están al alcance de los artistas que llenan estadios sin pestañear. El onubense ha anunciado que el próximo mes de junio ocupará el Estadio Olímpico de La Cartuja durante cuatro noches, un despliegue que aspira a reunir a más de 250.000 personas y que, a efectos prácticos, transformará la ciudad en el corazón de su música durante dos fines de semana.

Que haya escogido Sevilla no sorprende a nadie que conozca su trayectoria. El hijo adoptivo de Sevilla siempre ha encontrado en la capital andaluza un público especialmente cálido, casi familiar. No es raro escucharle mencionar que en esta ciudad ha vivido algunos de sus momentos más significativos sobre el escenario, ni ver cómo cada cita en La Cartuja termina convertida en una celebración multitudinaria. Sevilla lo ha acompañado en ascensos, giras y regresos, y él responde a ese vínculo apostando una vez más a lo grande y queriendo dejar huella.

La noticia llegó, como suele ser costumbre en él, desde sus propias redes sociales, sin artificios, con un mensaje directo a su público y el adelanto de lo que prepara. Allí reveló que no serán cuatro conciertos al uso, sino cuatro encuentros distintos, cada uno con su propia temática y su propio carácter.

Cuatro temáticas salvajes para cuatro noches

Así, ha anunciado que el 13 de junio protagonizará el concierto Viento Salvaje, el 14 La Cruz Salvaje, el 19 Corazón Salvaje y el 20 de junio Pueblo Salvaje, la idea es que cada noche tenga un pulso diferente, aunque todas compartan ese sello personal de Carrasco y la esencia de Salvaje desde la raíz.

Se espera una alta demanda en las entradas que saldrán a la venta el próximo 18 de diciembre a partir de las 12:00 del mediodía en la web oficial del artista.

Los aforos previstos rondarán las 70.000 personas por noche, una cifra que, multiplicada por cuatro, dibuja la magnitud real del proyecto. La Cartuja, acostumbrada a grandes citas deportivas y musicales, volverá a convertirse en un punto de encuentro masivo para seguidores llegados de toda España.