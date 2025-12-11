¿Dónde estás las mujeres en los premios del cine andaluz?: críticas a la "desigualdad" en las candidaturas de los Carmen

La Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (Aamma) denuncia "la persistente desigualdad de género en el sector cinematográfico andaluz". La asociación, que reúne una gran parte de las profesionales del sector, critican en una nota remitida a los medios que "las candidaturas a los Premios Carmen 2025, otorgados por la Academia de Cine de Andalucía, vuelven a ofrecer una radiografía que revela que las mujeres continúan infrarrepresentadas en los principales puestos de liderazgo, autoría y responsabilidad creativa de las películas realizadas por productoras de nuestra comunidad autónoma".

"Aunque esta fotografía anual no refleja la totalidad del ecosistema audiovisual andaluz, ya que las candidaturas dependen de las empresas productoras que las presentan, sí permite identificar con claridad un patrón que se repite edición tras edición: ¿dónde están las mujeres en el cine andaluz?", resume la nota de esta plataforma del sector que preside Pilar Crespo.

Una radiografía en cifras

Según el análisis de las candidaturas de esta edición, hay un patrón fijo con pocas variaciones: en la categoría de Dirección hay 24 hombres frente a 5 mujeres; en Dirección Novel, 11 hombres frente a 5 mujeres, y en Guion y guion adaptado, 36 hombres frente a 14 mujeres.

En las categorías técnicas, la brecha se amplía, especialmente en algunos ámbitos. Así, en Dirección de Fotografía hay 29 candidaturas de hombres frente a 4 de mujeres; en Sonido, 31 de hombres frente a 4 de mujeres, y en Música Original, 21 hombres frente a 7 mujeres. En Interpretación, los protagonistas masculinos siguen siendo más numerosos: 15 candidatos hombres frente a 4 mujeres.

Por el contrario, en áreas tradicionalmente feminizadas como vestuario, maquillaje y peluquería, la presencia de mujeres es mayoritaria. Así, en Vestuario hay 12 candidaturas de mujeres frente a 7 de hombres, y en Maquillaje y Peluquería, 21 candidatas mujeres frente a 6 hombres.

Más allá de los números

Para Aamma "estas cifras no son meros números: son el reflejo de un sistema que, en lo cultural y en lo económico, sigue relegando a las mujeres a ciertos espacios de la producción audiovisual, mientras limita su acceso a los puestos de mayor poder creativo y decisión: la Dirección y el Guion, que marcan la voz autoral de las películas, continúan dominados por hombres". En este sentido, el análisis de los datos refleja que "incluso en 2025 vemos un retroceso en comparación con años anteriores, y esto se traduce en un mayor número de obras que cuentan con protagonistas masculinos, mientras las mujeres aparecen con más fuerza en departamentos asociados históricamente al cuidado de la imagen y la estética (Vestuario, Maquillaje), lo que reproduce estereotipos de género. La brecha en áreas técnicas como Dirección de fotografía o Sonido evidencia la persistencia de barreras laborales".

Un necesario apoyo institucional

Para salir de este círculo, desde Aamma se insiste en que "el cine andaluz necesita políticas activas que garanticen la igualdad real en el acceso a los roles de decisión en la industria cinematográfica. Las instituciones públicas y los propios festivales deben asumir, junto con nosotras, la responsabilidad de visibilizar esta desigualdad y promover medidas que impulsen la participación de mujeres en todos los ámbitos de la creación audiovisual.

"Las candidaturas a los Premios Carmen hacen posible tener una fotografía que, inevitablemente, es parcial, ya que son las empresas productoras, no la Academia, quien decide cuáles se presentan. Pero es llamativo que Aamma lleve años intentando llevar a cabo un estudio exhaustivo sobre la situación de las mujeres en el audiovisual andaluz, sin haber conseguido hasta el momento los apoyos suficientes para culminarlo". sostienen. "Somos la mitad de la población y la pregunta ¿Dónde están las mujeres en el cine andaluz? debe convertirse en un compromiso colectivo para que, en futuras ediciones, la respuesta sea clara: estamos en todas partes, liderando, creando y transformando nuestra sociedad gracias al cine que hacemos desde Andalucía".