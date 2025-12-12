Conciertos
Antonio Orozco se suma a Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026
El artista regresa a Sevilla en julio de 2026, tras un periodo de introspección, para ofrecer un concierto enmarcado en 'La gira de tu vida'
Icónica Santalucía Sevilla Fest incorpora un nuevo nombre a su edición de 2026 con el anuncio del concierto de Antonio Orozco, que actuará en la Plaza de España de Sevilla el 4 de julio dentro de La gira de tu vida, un proyecto que marca un punto de inflexión en la carrera del artista.
Durante 2025, Antonio Orozco revisó sus 25 años de trayectoria en una propuesta introspectiva que agotó prácticamente todas sus entradas y reunió a más de 250.000 personas por toda España. Ese recibimiento —tan cálido como multitudinario— ha dado lugar a esta nueva etapa, en la que el artista desplaza la mirada de lo íntimo y personal hacia una celebración compartida. La gira de tu vida pone el foco en las historias del público, en los recuerdos y momentos vitales que sus canciones han acompañado a lo largo de más de dos décadas.
Una carrera avalada por cifras históricas
Con más de 1.500.000 discos vendidos, un disco de diamante, nueve discos de platino, un Premio Ondas al Mejor Artista en Directo, una nominación a los Latin Grammy y más de 3.000 conciertos ofrecidos en España, Europa y Latinoamérica, Antonio Orozco es una de las voces decisivas de la música en español. Su repertorio —que combina pop, flamenco, balada y rock— incluye éxitos imprescindibles como “Devuélveme la vida”, “Estoy hecho de pedacitos de ti”, “Qué me queda”, “Hoy será” o “Mi héroe”.
Las entradas ya están a la venta en www.iconicafest.com
El concierto en Icónica Santalucía Sevilla Fest llega también en un momento muy especial del artista. Tras un periodo de retiro y transformación personal, ha regresado con un nuevo disco, El Tiempo No Es Oro (2025), que él mismo define como su “mejor trabajo hasta la fecha”. Su proceso vital y creativo ha quedado recogido en el documental El Método Orozco, disponible en Amazon Prime, y en el libro Inevitablemente Yo, en el que narra la travesía emocional que marcó su renacimiento artístico.
El 4 de julio, la Plaza de España será el escenario de un reencuentro entre Orozco y su público sevillano, en un formato diseñado para emocionar, compartir y celebrar.
- Andalucía se prepara para un segundo frente: pueden ser dos días y con Huelva otra vez en alerta por lluvias
- Juan Andrés, funcionario de la Junta de Andalucía: 'La subida salarial hacia muchísima falta, estamos deseándola
- Indignación en Sevilla Este: padres cortan la Avenida de las Ciencias en protesta por la falta de limpieza en los colegios
- Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 11 de diciembre de 2025
- Betis y Sevilla Quiere Metro proponen una gran estación de la línea 3 junto al Villamarín y un intercambiador de bus
- El centro comercial Los Arcos avanza en su gran transformación: licencia para comenzar una nueva fase de reforma
- Habrá lluvias fuertes': el viernes se complica en Andalucía y Aemet pone a cinco provincias en alerta, una con nivel naranja
- Andalucía convoca sus primeras oposiciones para catedráticos de institutos en 20 años con 1.500 plazas