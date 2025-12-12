Antonio Orozco se suma a Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026

Icónica Santalucía Sevilla Fest incorpora un nuevo nombre a su edición de 2026 con el anuncio del concierto de Antonio Orozco, que actuará en la Plaza de España de Sevilla el 4 de julio dentro de La gira de tu vida, un proyecto que marca un punto de inflexión en la carrera del artista.

Durante 2025, Antonio Orozco revisó sus 25 años de trayectoria en una propuesta introspectiva que agotó prácticamente todas sus entradas y reunió a más de 250.000 personas por toda España. Ese recibimiento —tan cálido como multitudinario— ha dado lugar a esta nueva etapa, en la que el artista desplaza la mirada de lo íntimo y personal hacia una celebración compartida. La gira de tu vida pone el foco en las historias del público, en los recuerdos y momentos vitales que sus canciones han acompañado a lo largo de más de dos décadas.

Antonio Orozco / Green Cow

Una carrera avalada por cifras históricas

Con más de 1.500.000 discos vendidos, un disco de diamante, nueve discos de platino, un Premio Ondas al Mejor Artista en Directo, una nominación a los Latin Grammy y más de 3.000 conciertos ofrecidos en España, Europa y Latinoamérica, Antonio Orozco es una de las voces decisivas de la música en español. Su repertorio —que combina pop, flamenco, balada y rock— incluye éxitos imprescindibles como “Devuélveme la vida”, “Estoy hecho de pedacitos de ti”, “Qué me queda”, “Hoy será” o “Mi héroe”.

Las entradas ya están a la venta en www.iconicafest.com

El concierto en Icónica Santalucía Sevilla Fest llega también en un momento muy especial del artista. Tras un periodo de retiro y transformación personal, ha regresado con un nuevo disco, El Tiempo No Es Oro (2025), que él mismo define como su “mejor trabajo hasta la fecha”. Su proceso vital y creativo ha quedado recogido en el documental El Método Orozco, disponible en Amazon Prime, y en el libro Inevitablemente Yo, en el que narra la travesía emocional que marcó su renacimiento artístico.

El 4 de julio, la Plaza de España será el escenario de un reencuentro entre Orozco y su público sevillano, en un formato diseñado para emocionar, compartir y celebrar.