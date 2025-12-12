Maroon 5 actuará por primera vez en Sevilla: nueva confirmación internacional en Icónica Santalucía Sevilla Fest

El Icónica Santalucía Sevilla Fest sigue elevando el listón de su edición 2026 y anuncia otra confirmación internacional para la edición de este año: Maroon 5 actuará por primera vez en Sevilla el próximo 9 de julio, en un escenario tan emblemático como la Plaza de España. La cita promete convertirse en uno de los conciertos que más expectación generen dentro de esta edición.

Con más de 100 millones de álbumes vendidos, 750 millones de sencillos y 12 canciones que superan los 1.000 millones de reproducciones en Spotify, Maroon 5 es una de las bandas más exitosas e influyentes del pop internacional. Su impacto global fue reconocido en 2025 por la revista Billboard, que los nombró la mejor banda del siglo XXI, destacando su longevidad y su capacidad para seguir liderando las listas de éxitos dos décadas después de su debut.

Las entradas a la venta desde el martes 16 de diciembre a las 10 horas en www.iconicafest.com

El grupo ha construido un repertorio que forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones. Canciones como This Love, She Will Be Loved o Moves Like Jagger conviven con superéxitos más recientes como Sugar, Girls Like You o Memories, consolidando un catálogo que acumula más de 27.000 millones de visualizaciones en YouTube y algunos de los temas más reproducidos de la historia del pop moderno.

Liderados por Adam Levine, Maroon 5 llega a Sevilla en un momento de plena madurez artística tras el lanzamiento de su último álbum, Love Is Like, un trabajo vibrante que fusiona pop, funk y R&B, con colaboraciones de primer nivel como Lisa (BLACKPINK) o Lil Wayne. A ello se suma el éxito continuado de su residencia M5LV en Las Vegas y su gira por Estados Unidos, con críticas que destacan la potencia escénica y la solidez de su directo.

El concierto del 9 de julio de 2026 será un estreno histórico de la banda en la capital andaluza y un encuentro irrepetible con uno de los grupos más queridos del planeta, en un entorno monumental único. Icónica Santalucía Sevilla Fest vuelve así a consolidarse como una de las grandes citas musicales de Europa, situando a Sevilla en el centro del mapa internacional de la música en vivo.