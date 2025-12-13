La ROSS abre su programación navideña con un festival de metales

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) inaugura la temporada navideña con un vibrante cuarto concierto de su ciclo de cámara, una cita especial que se celebrará mañana domingo 14 de diciembre a las 12.00 horas en el Espacio Turina, donde el ensemble Royal Brass ofrecerá un recorrido musical lleno de color, tradición y espíritu navideño junto a un quinteto de metales integrado por profesores de la ROSS y el tuba invitado Pedro Castaño.

El quinteto de metales de la ROSS

El quinteto de metales de la ROSS está compuesto por Nuria Leyva Muñoz y José Forte Ásperez (trompetas), Alma M.ª García Gil (trompa), Francisco Blay Martínez (trombón) y Pedro Castaño Castaño (tuba). Ellos serán los encargados de dar vida a este variado programa que adelanta el espíritu festivo de estas fechas.

Un programa festivo y variado

El programa se abre con la elegancia de Henry Purcell y sus Two Trumpet Tunes and Ayre, que permite a las trompetas desplegar su carácter más majestuoso. A continuación, el concierto toma un giro con Saints’ Hallelujah, un arreglo de Luther Henderson que fusiona el clásico gospel When the Saints Go Marching In con el célebre Aleluya de Haendel, dando como resultado una pieza tan sorprendente como divertida.

La tradición europea llegará de la mano del Saint Anthony Chorale de Joseph Haydn, presentado en un arreglo de C.D. Stefano. El ambiente se torna inmediatamente festivo con Hark! The Herald Angels Swing, donde John Wasson transforma el conocido villancico en una pieza llena de ritmo y energía jazzística. A este espíritu se suma la Pavane sur la bataille de Tielman Susato.

El concierto continúa con Christmas Crackers, un divertido mosaico de villancicos arreglado por John Iveson, en el que desfilan melodías universales como Jingle Bells, Deck the Halls o We Wish You a Merry Christmas. La música popular estará también presente con El Campanillero y Campana sobre campana, en arreglos de F. V. Gil Queralt y D. Stofan, respectivamente, que rescatan la esencia andaluza y la adaptan al colorido del quinteto de metales. No faltará una mirada al repertorio contemporáneo con una suite de temas de Frozen (El reino de hielo), en un arreglo de F. Sariego. Como broche, el público disfrutará de Christmas Jazz Favorites de Leroy Anderson, con versiones frescas de clásicos como Little Town of Bethlehem y Angels We Have Heard on High.

La Navidad en la ROSS

Con este programa la ROSS arranca la temporada navideña con un ambiente festivo que acompañará a la orquesta durante todo el mes de diciembre, dando paso a una de las citas más esperadas del año: el Concierto de Navidad, que se celebrará los días 22 y 23 de diciembre en el Teatro de la Maestranza, y para el que están a la venta las últimas entradas.

Concierto Cámara 4. Un festival navideño con el Royal Brass | Domingo 14 de diciembre de 2025, 12.00 horas