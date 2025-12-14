Más allá de 'Cuéntame': Diez películas y una serie para entender la España en blanco y negro que fuimos

Durante los últimos años, para gran parte del público español, la forma semanal de acercarse a la España de la dictadura fue a través de la serie Cuéntame cómo pasó. De la mano de la familia Alcántara, varias generaciones aprendieron cómo era fueron aquellos años y los primeros años de la Transición: el miedo, la censura, la falta de libertades, pero también la vida cotidiana, el trabajo y las pequeñas alegrías. Cuéntame no lo contaba todo, pero abrió una puerta. Pero antes (y después) de Cuéntame han sido muchas las películas y las series que han relatado esa España en blanco y negro a la que empezó a llegar el color hace 50 años, con la muerte de Franco.

Como toda creación artística, el cine estaba totalmente controlado por la censura. El régimen decidía qué se podía mostrar y qué no. Las películas evitaban hablar de fusilamientos, cárceles o persecuciones políticas. En su lugar, ofrecían una imagen falsa y amable del país. Por eso, durante décadas, el cine no pudo contar la verdad sobre lo que estaba pasando.

Con la llegada de la democracia, esta situación empezó a cambiar. Poco a poco, directores y directoras comenzaron a mirar al pasado y a llevar al cine historias, muchas de ellas basadas en novelas, que habían estado silenciadas. Muchas de estas películas no se centran en grandes personajes históricos, sino en pequeñas historias que ilustran los dramas personales de este periodo de nuestra historia que hoy muchos jóvenes niegan o minimizan sus consecuencias. Ver estas historias hoy no es solo mirar al pasado, es entender por qué la memoria importa.

1. 'La lengua de las mariposas' (José Luis Cuerda, 1999)

La historia de un niño y su maestro en los primeros días de la dictadura basada en el libro de Manuel Rivas. Fernando Fernán Gómez brilla como el maestro que enseña con cariño y libertad, mientras poco a poco el miedo y la represión empiezan a colarse en la vida de todos. La película muestra cómo la represión afecta lo cotidiano: vecinos que desconfían, familias que se separan y la sensación de que cualquier gesto puede tener consecuencias

Fotograma de 'La lengua de las mariposas', de José Luis Cuerda. / El Correo

2. 'El espíritu de la colmena' (Víctor Erice, 1973)

Es una de las mejores películas de la historia del cine español con esa mirada de Ana Torrent clavada ante el espectador. Se centra en la infancia durante la España franquista, y lo hace con un estilo muy silencioso y poético, propio del maestro Erice. A través de los ojos de una niña que se fascina con la película de Frankenstein, se percibe la soledad, el miedo y el vacío que dejó la guerra. La película no explica directamente la represión, sino que se siente en los gestos de los adultos, en los silencios de los pueblos y en la atmósfera de desconfianza que rodea a los personajes. Es una obra que transmite cómo la dictadura marcó la percepción del mundo de vrias generaciones.

3. 'La isla mínima' (Alberto Rodríguez, 2014)

Dirigida por Alberto Rodríguez y escrita por Rafa Cobos, es un thriller policial ambientado en la España de principios de los años 80, todavía marcada por la herencia del franquismo, en las marismas del Guadalquivir. Dos policías, de personalidades opuestas, uno abierto a la España que parece llegar con la muerte de Franco, el otro heredero de la violencia institucional del franquismo, investigan unos crímenes en un pequeño pueblo. Con mucho suspense, la película refleja la España de posdictadura y sus sombras. Ganó 10 premios Goya.

Fotograma de 'La isla mínima', de Alberto Rodríguez, 2014. / El Correo

4. 'La trinchera infinita' (Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga, 2019)

La película cuenta la historia de Higinio, un topo que decide esconderse en su propia casa durante décadas para escapar de la represión franquista tras la Guerra Civil. La historia muestra cómo el miedo puede durar años y cómo la vida se ve completamente condicionada por la vigilancia y la desconfianza de los vecinos. A lo largo de ese encierro, la relación con su mujer, Rosa, se convierte en un pilar de apoyo, amor y tensión, mostrando también cómo la represión afecta a toda la familia. Antonio de la Torre y Belén Cuesta brillan como protagonistas.

5. 'El laberinto del fauno' (Guillermo del Toro, 2006)

La película combina fantasía y realidad en la España de 1944, en plena posguerra y bajo el franquismo. La historia sigue a Ofelia, una niña (Ivana Baquero) que se muda con su madre, a la que da vida Maribel Verdú, al hogar de su nuevo padrastro, un cruel capitán del ejército franquista, encarnado por Sergi López. encargado de perseguir a los últimos grupos de resistencia. Para escapar de la violencia y el miedo, Ofelia se adentra en un mundo mágico lleno de criaturas extrañas y pruebas misteriosas. Sin embargo, la fantasía no oculta la realidad: el verdadero monstruo es el capitán, que representa la brutalidad y la opresión del régimen.

'El laberinto del Fauno', de Guillermo del Toro, 2006. / El Correo

6. 'Las 13 rosas' (Emilio Martínez-Lázaro, 2007)

La película está basada en hechos reales y narra la historia de trece mujeres jóvenes que fueron fusiladas en 1939 por el franquismo, poco después del final de la Guerra Civil. Estas mujeres, muchas de ellas militantes o vinculadas a la resistencia republicana, se convirtieron en un símbolo de la represión política y de la injusticia de la dictadura. La historia muestra cómo la represión alcanzaba a los más vulnerables y cómo el miedo y la violencia se imponían en la vida cotidiana. El reparto está encabezado por Verónica Sánchez, Pilar López de Ayala y Marta Etura.

7. 'Pico Reja, la verdad que la tierra esconde' (Remedios Malvárez, 2022)

Dirigido por Remedios Malvárez junto a Arturo Andújar, este documental acompaña la apertura de la fosa común de Pico Reja, en el cementerio de San Fernando (Sevilla), donde podrían estar enterradas más de dos mil víctimas de la represión franquista. La película combina imágenes de las excavaciones, testimonios de familiares y documentos históricos, junto con el trabajo artístico de la cantaora Rocío Márquez y el poeta Antonio Manuel Rodríguez, para reflexionar sobre la memoria y la historia. Es uno de los mejores ejemplos en el cine sobre la gran deuda pendiente que tiene España con miles y miles de familias que sufrieron la represión y que hoy no han podido enterrar dignamente a sus familiares.

8. 'El verdugo' (Luis García Berlanga, 1963)

Coescrita junto a Rafael Azcona, se trata de la obra cumbre del maestro Luis García Berlanga como también lo es Plácido. Cuenta la historia de un joven enterrador que, por una serie de circunstancias absurdas, acaba heredando el trabajo de verdugo de su suegro. Con tono de comedia negra, la película muestra la falta de libertad individual, la presión social y la normalización de la violencia institucional durante el franquismo. Es una de las críticas más duras al régimen hechas desde el cine que, sin embargo, logró burlar la censura.

Fotograma de 'El verdugo', de Luis García Berlanga, 1963. / El Correo

9. 'Mientras dure la guerra' (Alejandro Amenábar, 2019)

Mientras dure la guerra (Alejandro Amenábar, 2019) narra los primeros meses del franquismo a través de la figura de Miguel de Unamuno, que inicialmente apoyó el golpe militar pero que pronto se enfrenta a la brutalidad del régimen. A través de los debates, los discursos y los enfrentamientos entre personajes históricos, Amenábar refleja la tensión entre la tensión y el miedo en un momento crítico de la historia de España donde se instauró la violencia institucional.

10. 'Los santos inocentes' (Mario Camus, 1984)

Basada en el libro de Miguel Delibes, Los santos inocentes es una de las películas de la historia del cine que mejor reflejan la pobreza, la represión y la explotación que se instauró en la sociedad española durante la dictadura. Centrándose en una familia de campesinos a las órdenes de los terratenientes de una finca de Extremadura, la película muestra cómo los señores ejercían el poder y cómo las personas humildes sufrían injusticias y humillaciones todos los días. Gran reparto con Paco Rabal, Juan Diego y Alfredo Landa en los papeles principales. De esa España, estos lodos.

'Los santos inocentes', de Mario Camus,1984. / El Correo

Y una serie: 'El tiempo entre costuras'

Basada en el libro de María Dueñas, la serie sigue a Sira Quiroga, a la que da vida Adriana Ugarte, una joven costurera cuya vida cambia por completo cuando estalla la Guerra Civil. A través de su trabajo como modista, vemos cómo la guerra y la dictadura afectan la vida de la gente: el control, la vigilancia y la presión de estar siempre pendiente de lo que piensan los demás.

Fotograma de la serie 'El tiempo entre costuras', basada en el libro de María Dueñas. / El Correo

Aunque no muestra la represión más dura, sí enseña cómo el franquismo limitaba la libertad de las personas, especialmente la de las mujeres, y cómo influía en sus decisiones y en su futuro.