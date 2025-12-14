Icónica Santalucía Sevilla Fest se estrena en Canal ARTE con el concierto de Jean-Michel Jarre

La histórica actuación del pionero de la música electrónica, Jean-Michel Jarre, celebrada el pasado verano en la Plaza de España de Sevilla, podrá disfrutarse desde mañana, lunes 15 de diciembre, en abierto a través de arte.tv y del canal de YouTube ARTE Concert, acercando a todo el público uno de los directos más impactantes del año.

Estreno en ARTE del concierto de Jean-Michel Jarre

Sevilla, 14 de diciembre de 2025.- El prestigioso canal cultural europeo ARTE estrenará mañana lunes 15 de diciembre la grabación del concierto que Jean-Michel Jarre ofreció en la Plaza de España, el pasado 9 de julio, dentro de Icónica Santalucía Sevilla Fest. Como cita única en España en 2025 y con todas las entradas vendidas, fue una de las actuaciones más memorables de su gira europea celebrando el 50º aniversario de ‘Oxygène’, el álbum que revolucionó la música electrónica.

El directo, registrado con un espectacular despliegue técnico, en uno de los enclaves monumentales más emblemáticos del mundo, se ha convertido en un documento excepcional que captura la magnitud del espectáculo diseñado por Jarre: un viaje audiovisual inmersivo en el que luz, sonido y arquitectura dialogan para transformar la Plaza de España en una nave espacial abierta al público.

Doble emisión en arte.tv y ARTE Concert

El estreno tendrá lugar en abierto en dos formatos complementarios:

A partir de las 05.00 CET, en arte.tv.

A las 21:00 CET, en el Canal de YouTube ARTE Concert, con la première mundial de la grabación completa del concierto, precedida desde las 20.30 CET, con un chat exclusivo con Jean-Michel Jarre, que conversará con la audiencia en directo.

Proyección internacional de Sevilla e Icónica Santalucía Sevilla Fest

Con esta emisión internacional que alcanzará millones de espectadores, Icónica Santalucía Sevilla Fest, y la propia ciudad de Sevilla, refuerzan su proyección internacional. El concierto de Jean-Michel Jarre podrá disfrutarse en todo el mundo, en el canal ARTE hasta diciembre de 2027.