La mirada cautivada de Sorolla al Real Alcázar en 15 cuadros: "Estos jardines atrapan el alma"

Joaquín Sorolla, el genio de la luz, cayó rendido ante el embrujo de Sevilla en sus repetidas visitas durante las primeras décadas del siglo XX. En 1908, mientras trabajaba en Visión de España para la Hispanic Society y en unos retratos para los reyes, el maestro valenciano descubrió en sus ratos libres los jardines del Real Alcázar, un oasis de vegetación y geometría mudéjar que lo cautivó profundamente. Sus senderos sombreados, sus fuentes y su labertíntico recorrido le inspiraron lienzos como El estanque del Alcázar, donde la luz danza sobre el agua y los azulejos. En varias cartas a su esposa, Clotilde, el pintor confesaba que Sevilla, y especialmente esos jardines, "atrapan el alma".

Con su armonía entre naturaleza y arquitectura, estos jardines le ofrecieron un refugio de belleza serena que plasmó con su personalísima pincelada en una serie de cuadros, que ahora, y por primera vez, se reúnen todos juntos en el espacio donde fueron concebidos. Museo Sorolla, de titularidad estatal, la Fundación Unicaja y el Ayuntamiento de Sevilla han presentado este lunes la exposición Sorolla en el Alcázar, una muestra se podrá ver desde el 15 de diciembra hasta el próximo 1 de marzo en el Palacio Gótico (la visita se podrá realizar con la entrada a estos palacios y es gratuita para los sevillanos).

Fotografía de familia de los organizadores, comisarios y colaboradores de 'Sorolla en el Alcázar de Sevilla'. / El Correo

Para Enrique Varela, director del Museo Sorolla, se trata de una muestra "muy significativa" por cuanto el espectador descubre "cómo impacta el paisajismo, la arquitectura y las masas vegetales de estos jardines palatinos" en la pintura de Sorolla. Para Román Fernández-Baca, ex alcaide del Alcázar, Sorolla es "el pintor que mejor entiende el jardín andaluz", como queda patente en sus pinturas sobre la Alhambra y luego sobre esos jardines del Alcázar que lo cautivaron por completo. En concreto, el espectador podrá ver 15 cuadros, 13 de ellos pintados directamente en alguno de los patios que conforman el monumento y dos de ellos recrean los jardines de la casa familiar (hoy sede del museo de titularidad estatal) inspirados en los de Sevilla.

Arranca este lunes 'Sorolla en el Alcázar': días , precio y horarios El Real Alcázar de Sevilla acoge desde este lunes, 15 de diciembre, y hasta el 1 de marzo de 2026 la exposición Sorolla en el Alcázar de Sevilla, una muestra que recoge quince obras de Joaquín Sorolla, todas ellas inspiradas en los jardines y espacios del Real Alcázar . Las obras, procedentes del Museo Sorolla de Madrid se expondrán por primera vez en el mismo escenario que los inspiró. El horario de visita será el mismo del Real Alcázar, de 09:30 a 18:00 horas, con entrada incluida en el acceso general al monumento y sin coste adicional. Asimismo, como es habitual, la visita continuará siendo gratuita para los sevillanos.

Es este proyecto, con el que el Ayuntamiento refuerza su vocación por hacer de Sevilla "la capital de la cultura al sur de Europa", en palabras de Juan Bueno, teniente de alcalde y responsable del Alcázar, surgió en la época en la que Fernández-Baca fue director general de Museos en la etapa del añorado José Guirao, en la primera legislatura de Pedro Sánchez. "Muchas vicisitudes después", como ha confesado Varela, la exposición supone ahora el reencuentro de la mirada de Sorolla con Sevilla, ciudad que lo cautivó, aunque confesara a su mujer en sus cartas que "detestaba" estos días plomizos -como el de este lunes de octubre- porque "le impedían apreciar las variaciones de la luz en las masas de vegetación y arquitectura".

Para Emilia Garrido, responsable de Artes Plásticas de la Fundación Unicaja, esta exposición "representa una oportunidad única de seguir acercando el arte español a la sociedad, en un contexto que une la excelencia artística con el valor histórico y simbólico del lugar que la acoge".