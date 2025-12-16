El Ayuntamiento de Sevilla se pone deberes para la Generación del 27: un gran exposición en Artillería

La celebración de las efemérides culturales siempre suele atascarse, la coordinación entre administraciones a años vista es un asunto que con frecuencia se demora y que cuesta echar a andar. Así está siendo también de cara al primer centenario de la Generación del 27, el gran grupo de literatos y artistas que revolucionó la creación en el primer tercio del siglo XX y cuyo influjo aún pervive. En Sevilla fue la Universidad de Sevilla la que tomó el mando de la conmemoración a la que, poco a poco, se han ido sumando con el tiempo de manera firme el resto de instituciones a la que este martes el Ayuntamiento de Sevilla ha dado un paso gran empujón.

A la creación de la Comisión de trabajo para el Centenario impulsada por el Ministerio de Cultura, se suma ahora en firme las propuestas que liderará el Ayuntamiento de Sevilla, que debe tener un gran protagonismo en este aniversario. Por el momento, ya ha anunciado dos hitos el calendario: la apertura de la Casa Cernuda para antes del próximo verano, como gran eje que vehiculará toda la programación del aniversario, y por otro una gran exposición dedicada a los autores del 27, que se inaugurará a principios de 2027 en la Real Fábrica de Artillería. Con las elecciones municipales en mayo de 2027, la apertura de esta muestra "sí o sí", apuntan fuentes del Consistorio, debe ser una realidad en los primeros compases del año.

Precisamente, este martes, la antigua fundición militar del barrio de San Bernardo ha acogido el encuentro de Fundaciones del 27, una cita organizada por el Ayuntamiento de Sevilla, junto con el Ateneo, la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, la Universidad de Sevilla y la Junta de Andalucía. En esta reunión 23 fundaciones vinculadas a la obra y el legado de los artistas del 27 ha servido “para sentar las líneas de trabajo y colaboración de cara al Centenario”.

“Al igual que en el 27 fuimos el epicentro literario en España, de nuevo Sevilla vuelve a ser el eje literario desde el que se van a empezar a impulsar los actos de conmemoración del Centenario”.

¿Cuáles son las fundaciones que participan en el encuentro de la Generación del 27? La cita que se celebra este marte y miércoles en la Real Fábrica de Artillería tiene mucho de tratar de recordar el espíritu que movió a los artistas que se congregaron en el acto organizado por el Ateneo de Sevilla para conmemorar el 400 aniversario de la muerte de Luis de Góngora. En Sevilla, y bajo la dirección de Eva Díaz Pérez, periodista, escritora e investigadora especializada en estas voces literarias, se ha invocado el espíritu de esa foto reuniendo a los herederos o legatarios de aquellos creadoras. Así han estado presentes los responsables de la Residencia de Estudiantes (Madrid); Centro Cultural Generación del 27 (Málaga); Centro Federico García Lorca (Granada); Fundación María Zambrano (Vélez-Málaga, Málaga); Fundación Jorge Guillén (Valladolid); Fundación Francisco Ayala (Granada); Fundación-Archivo Manuel de Falla (Granada); Ayuntamiento de Granada: Granada Ciudad Unesco de la Literatura; Fundación Gerardo Diego (Santander); Casa-Museo de José María Cossío (Santander); Archivo-Museo Sánchez Mejías (Manzanares, Ciudad Real); Asociación de Amigos Vicente Aleixandre (Madrid); Fundación Legado Miguel Hernández (Quesada, Jaén); Fundación Cultural Miguel Hernández (Orihuela, Alicante); Fundación y Museo Gregorio Prieto (Madrid y Valdepeñas, Ciudad Real); Centro Luis Buñuel (Calanda, Teruel); Patronato y Museo Carmen Conde y Antonio Oliver (Cartagena, Murcia); Casa-Museo Zenobia-Juan Ramón (Moguer, Huelva); Fundación Juan Rejano (Puente Genil, Córdoba); Fundación Rafael Alberti (El Puerto de Santa María, Cádiz); Museo Ramón Gaya (Murcia); Biblioteca Fernando Villalón (Morón de la Frontera, Sevilla); Fundación Caballero-Thomas de Carranza (Madrid); Fundación Max Aub (Segorbe, Castellón) y Fundación León Felipe (Zamora).

Una de las imágenes que deja este primer encuentro de fundaciones del 27, coordinado por la escritora y periodista Eva Díaz Pérez, ha sido la fotografía conmemorativa que, a través de las fundaciones recuerda a la de hace 98 años en el Ateneo de Sevilla con motivo del 400 aniversario de la muerte de Luis de Góngora.

‘Encuentro de Fundaciones del 27’ en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

Sevilla, capital del 27, la gran exposición del Centenario

Para primeros de 2027, la Real Fábrica de Artillería va a acoger Sevilla, capital del 27, la gran exposición del Centenario en Sevilla. Según Sanz, se trata de “una exposición que mostrará las claves de una ciudad que fue cuna de las vanguardias de principios de siglo y que acogió a la generación más prolífica de la historia contemporánea”.

Organizada por el Ayuntamiento de Sevilla, a través del ICAS, la Universidad de Sevilla, fundamentalmente de la mano de la catedrática de Filología Lola Pons, el Ateneo, la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras, y comisariada por Eva Díaz, esta exposición quiere ser la gran exposición del 27 en la que sumen el máximo de administraciones es instituciones.

La muestra recopilará manuscritos y documentos originales, fotografías, vídeos, fragmentos de películas, cartas, material hemerográfico, objetos personales, primeras ediciones de libros y obra gráfica procedente de archivos y bibliotecas culturales.

Más de 1,4 millones de euros para la recuperación de la Casa Cernuda

La recuperación de la Casa Natal de Luis Cernuda está llamada a convertirse, además de en la casa-museo del poeta de Ocnos, en el centro de estudio de la Generación del 27, un proyecto en el que el Ayuntamiento está invirtiendo para su recuperación 1,4 millones de euros. Y si bien la obra avanza, el apartado de su dirección sigue parado, según confirman fuentes oficiales a este medio. La dirección de este proyecto, que ha seguido la guía del desaparecido Antonio Rivero Taravillo, todavía no está resuelta. Está previsto que esta dirección salga a concurso público y pase a depender, a futuro, del Instituto de las Artes y la Cultura de Sevilla (ICAS).