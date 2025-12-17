Chico Pérez arranca su gira por iglesias de toda Andalucía con su concierto "Un piano por Navidad"

"Este año he querido unir patrimonio y música en mis conciertos, los hace mucho más especiales". Son palabras de Chico Pérez, el pianista y compositor jiennense que se está abriendo su propio hueco en el panorama musical andaluz y nacional. Este año las programaciones de festivales y ciclos musicales lo han arraigado a los escenarios de todo el país pasando por templos como el Teatro de la Maestranza. Ahora, el de Jaén ha puesto la guinda al pastel con su gira Un piano por Navidad. Este jueves seguirá con su gira en un multitudinario concierto en la Catedral de Jaén para después pisar la Iglesia de la Merced de Córdoba o la Real Colegiata de San Isidoro de Madrid con una propuesta íntima acompañado de dos voces y un violoncello.

El año pasado Pérez se estrenó con un Concierto Extraordinario de Navidad en la catedral de su ciudad natal. "Fue un concierto mágico, vinieron más de mil personas y se convirtió en el concierto más multitudinario que se había hecho nunca. Fue un gran regalo navideño", comenta. Tras el éxito este será el primer año que haga una gira. "Es algo diferente que nos saca de todo lo que hemos hecho durante el año, también el repertorio será diferente", dice el pianista en una conversación con El Correo de Andalucía.

Este 2025 ha sumado cuatro fechas para celebrar estas fiestas en enclaves históricos de Andalucía. Tras su éxito en Archidona el pasado 13 de diciembre y su esperada cita en el templo jiennense este 18 de diciembre, actuará el 20 de diciembre en la Iglesia de la Merced de Córdoba, el 26 de diciembre en la Iglesia de San Pedro en Priego de Córdoba y el 2 de enero en la Real Colegiata de San Isidro en Madrid. Para el pianista, "son conciertos muy especiales porque el público va con muchísima predisposición". "Es un honor poder tocar en estos sitios tan impactantes", celebra.

Se trata de una propuesta musical que recupera las melodías tradicionales de Andalucía para reinterpretarlas a través del flamenco, el jazz y la música clásica, los sellos del artista. "Será un concierto íntimo y emocional", subraya.

Un año redondo para el pianista

En un año Pérez ha firmado 40 conciertos en las tablas de teatros, auditorios y lugares tan particulares como el Real Alcázar de Sevilla. El suyo, dice, ha sido un año redondo donde ha podido llegar con su música a escenarios en los que siempre había soñado estar. Inauguró 2025 con uno de sus grandes hitos del año: ser el compositor y músico de la banda sonora del 28F, el Día de Andalucía. Lo que vino después se han convertido en algunos de los grandes logros de su carrera: tocar en la Bienal de Madrid, estar en al Noche Blanca de Córdoba, su concierto con la Orquesta de Salamanca, su primera vez tocando en Miami o su participación en el Festival de Música y Danza de Granada.

Fuera del escenario, el intérprete ha seguido su faceta como compositor desde su pequeño estudio en Sevilla y junto al productor Juan Medina (Juanito Makandé), quien le produjo su cuarto trabajo discográfico: Sarao. Tras el lanzamiento de Gruserías (2029) y Continente 27 (2021), nominados a los Premios de la Música, este año lanzó su último disco. En él ha participado con artistas de la talla de Tu otra bonita, los trompetistas Miron Rafajlovic y Enriquito o la cantante Aroa Fernández.

Sobre Chico Pérez

Pérez lleva años consolidando su talento como una de las grandes revelaciones de los últimos años en el panorama del flamenco. En 2024, llevó a cabo el estreno mundial del espectáculo “Con Acento XL” en la Bienal de Flamenco de Sevilla, donde participó junto al flautista y saxofonista Sergio de Lope. Este año, el artista fue reconocido con el Premio Arte y Cultura 2025 de la Juventud Andaluza. No es, ni mucho menos, el primero que recibe a lo largo de su carrera. También ha sido galardonado con el Premio a Mejor Artista por el Instituto RTVE, Premio Talento Joven, La Silla Flamenca 2024, Premio Especial Joven Jiennense del año, Premio Composer de Madrid, o elegido por la AIE (Asociación de intérpretes Españoles) para su gira de artistas.

En su faceta como compositor para música de Cine y audiovisual ha realizado la Música Original del largometraje “La Vida en una Gota”, “Hay noches que duran toda una Vida” de Manuel Carrasco, "Al Alba”, “Reflejos”, ”Alborada” y ha sido galardonado por el Festival Internacional de Cine de Almagro con la Mención Especial en la categoría de Banda Sonora.